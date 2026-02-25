الأسهم الأوروبية عند مستوى تاريخي بدعم قطاع البنوك

سجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسيا جديدا، الأربعاء، مدعومة بانتعاش قوي في قطاع البنوك وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة، في ظل انحسار المخاوف المرتبطة بتداعيات التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% إلى 632.6 نقطة بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، في أعلى قراءة بتاريخ المؤشر.

وجاءت المكاسب مدفوعة بأداء قوي لأسهم القطاع المالي، في وقت بدت فيه الأسواق أكثر اطمئنانا إزاء قدرة الشركات التقليدية على التكيف مع موجة الذكاء الاصطناعي.

وصعدت أسهم قطاع البنوك بأكثر من 1%، مستفيدة من تحسن المعنويات العالمية، بعدما أعلنت شركة أنثروبيك الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي عن شراكات جديدة وإطلاق أدوات متطورة، في إشارة إلى أن المؤسسات الكبرى تتبنى التكنولوجيا الجديدة تدريجيا بدلا من أن تواجه اضطرابا حادا في أنشطتها.

وكانت المخاوف من أن تؤدي نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة إلى إرباك نماذج الأعمال التقليدية قد أثارت موجات من التقلب في الأسواق العالمية هذا العام، كما دفعت أسهم البنوك الأوروبية إلى تسجيل خسائر حادة في جلسة أمس الثلاثاء.

غير أن مؤشرات على دمج الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس داخل الشركات ساعدت في تخفيف الضغوط على توقعات هوامش الأرباح، وعززت الإقبال على الأصول عالية المخاطر، وهو ما ينعكس إيجابا على أسهم المؤسسات المالية.

نتائج تعزز الثقة

كما تلقى القطاع دعما إضافيا بعد أن رفع بنك "إتش إس بي سي" أكبر بنك في أوروبا، مستهدفاته للأرباح الرئيسية، إثر تسجيل أرباح سنوية فاقت التوقعات، رغم تحمله رسوما لمرة واحدة بقيمة 4.9 مليارات دولار.

وأسهمت هذه النتائج في تعزيز ثقة المستثمرين بمتانة القطاع المصرفي الأوروبي وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية.

وفي قطاع الطاقة المتجددة، قفز سهم شركة نوردكس لصناعة توربينات الرياح بنسبة 11.6%، بعد إعلان أرباح أساسية لعام 2025 تجاوزت توقعات السوق.

