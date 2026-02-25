الصحة بغزة: 618 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة بغزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 9 شهداء - بينهم 6 شهداء انتشال- و4 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي عدد الشهداء 618 شهيدًا، فيما وصل بلغ إجمالي عدد الإصابات 1,663، بينما وصل إجمالي حالات الانتشال 732 شهيدًا.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية منذ بداية العدوان، 72,082 شهيدًا و 171,761 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين