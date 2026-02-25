برشلونة يستدعي حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب مصر للشباب

فلسطين أون لاين

25 فبراير 2026
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم تلقيه إخطارا رسميا من إدارة نادي برشلونة الإسباني، يفيد بضرورة عودة اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح النادي الإسباني في خطابه أن الإجراءات الخاصة باستخراج تصريح العمل والوثائق الإدارية اللازمة لتواجد اللاعب بصفة قانونية ومستمرة في إسبانيا، قد شارفت على الانتهاء، مما يتطلب حضوره الشخصي لإنهاء الأوراق الرسمية والانتظام في تدريبات الفريق.

وأضاف الاتحاد المصري: "رغم الأهمية الفنية للاعب مع منتخب الشباب، فإن ضرورة استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا فرضت مغادرته للمعسكر مبكرا بعد موافقة الجهاز الفني، بقيادة وائل رياض، وذلك لتجنب أي تعقيدات قانونية قد تؤثر على قيده أو مشاركته الرسمية مع نادي برشلونة في الاستحقاقات المقبلة".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب قد استدعى حمزة عبد الكريم للانضمام لمعسكر منتخب مواليد 2007، المقام حاليا في مركز المنتخبات الوطنية، وبمجرد وصول اللاعب وقبل الانتظام في المعسكر، وصل خطاب الاستدعاء من برشلونة.

وتعاقد برشلونة مؤخرا مع عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

