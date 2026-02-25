تحطم مقاتلة إف-16 تركية ومقتل قائدها غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح الأربعاء تحطم طائرة مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية التركية في غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل قائدها، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضحت الوزارة أن الطائرة أقلعت عند الساعة 00:56 بالتوقيت المحلي من قاعدة جوية في محافظة باليكسير، قبل فقدان الاتصال بها والعثور على حطامها داخل حدود المحافظة نفسها. وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد والي باليكسير إسماعيل أوستا أوغلو في تدوينة على منصة إكس استشهاد الطيار، مقدّمًا التعازي لعائلته، قبل أن يتوجه إلى موقع التحطم في منطقة نايبلي على الطريق الدولي الرابط بين إزمير وإسطنبول.

وذكر الوالي لاحقًا لوكالة الأناضول أن الطائرة التابعة للقاعدة الجوية التاسعة في باليكسير سقطت بعد وقت قصير من إقلاعها.

وشهدت تركيا في نوفمبر الماضي تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز C-130 في جورجيا أثناء عودتها من أذربيجان، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم عشرين شخصًا.

كما سُجلت في الأشهر الماضية عدة حوادث لطائرات F-16 الأميركية الصنع حول العالم، من بينها سقوط طائرة في البحر خلال مهمة تدريبية في تايوان في يناير الماضي، وأخرى تحطمت في بولندا أثناء الاستعداد لعرض جوي، ما أسفر عن مقتل قائدها.

المصدر / وكالات