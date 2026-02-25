قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات جديدة في بلدات جنوب لبنان

فلسطين أون لاين

25 فبراير 2026 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
...
قوات الاحتلال تنفذ عمليات تفجير بشكل شبه يومي في جنوبي لبنان (أرشيف)

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء، تفجيرين في بلدة العديسة وتفجيرا عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن القوات الإسرائيلية نفذت ليلا، تفجيرين في بلدة العديسة الجنوبية. كما نفذت تفجيرا عند أطراف بلدتي مروحين وشيحين، لجهة جبل بلاط في قضاء صور في جنوب لبنان.

يذكر أن "إسرائيل" لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.

ويرى مراقبون أن "إسرائيل" تتبنى استراتيجية "تطهير جغرافي" على طول الخط الأزرق، تحت ذرائع أمنية، ما يضع الاتفاق الهش أمام اختبار حقيقي، وسط غياب الرقابة الفاعلة على الانتهاكات التي تطال الممتلكات والقرى اللبنانية المهدمة أصلاً بفعل المواجهات السابقة.

المصدر / وكالات
#إسرائيل #لبنان #العديسة #مروحين

