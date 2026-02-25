فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إيران ضد العقوبات: كيف حولت الطائرات القديمة والصواريخ إلى ترسانة ترهب أمريكا؟

"التربية والتعليم" تعلن موعد عقد امتحانات الثانوية العامة للعام 2026

برشلونة يستدعي حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب مصر للشباب

شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال المُتواصلة بغزَّة

تحطم مقاتلة إف-16 تركية ومقتل قائدها غرب البلاد

بلدية غزة: تفاقُم الأزمة المالية تهدِّد استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين

ماذا يحدث لسكر الدم عند استبدال الصودا بالمياه الغازية؟

قوات الاحتلال تنفذ تفجيرات جديدة في بلدات جنوب لبنان

حشود أميركية.. أكثر من 300 طائرة في الشرق الأوسط مع مؤشرات لقرب المواجهة مع إيران

32 عامًا على مجزرة الحرم الإبراهيمي.. "حماس": جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم

"زلزال" نرويجي يضرب "سان سيرو".. بودو غليمت يطيح بإنتر ميلان ويواصل كتابة التاريخ

25 فبراير 2026 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...
هاكون إيفين لاعب فريق غليمت يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه

 فجر بودو غليمت النرويجي مفاجأة مدوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بإقصائه إنتر ميلان الإيطالي وصيف النسخة الماضية من ملحق ثمن النهائي، بعدما كرر فوزه عليه في سان سيرو 2-1، ليحسم بطاقة العبور بمجموع 5-2، وليحجز موعدا في الدور المقبل مع مانشستر سيتي الإنكليزي أو سبورتينغ البرتغالي.

بطل النرويج لم يكتفِ بفوزه ذهاباً (3-1)، بل كرر السيناريو إياباً بفضل ثنائية ينس بيتر هوغ وهاكون إيفيين، فيما لم يكن هدف أليساندرو باستوني المتأخر كافياً لإنقاذ كبرياء "الأفاعي". هذا الإنجاز يأتي استكمالاً لموسم "إعجازي" لبودو غليمت، شهد إطاحته بكبار القارة مثل مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.

وضاعف خروج الإنتر من أوجاع الكرة الإيطالية قارية، حيث باتت الآمال معلقة فقط على يوفنتوس وأتالانتا في مواجهات العودة، بعد تعثرهما ذهاباً أمام غلطة سراي (5-2) وبوروسيا دورتموند (2-0) توالياً، مما يهدد بـ "إبادة" جماعية لممثلي "الكالتشيو".

توهج سورلوث وعودة ليفركوزن التاريخية

وفي مدريد، تقمص النرويجي ألكسندر سورلوث دور البطولة بقيادته أتلتيكو مدريد لتجاوز عقبة كلوب بروج البلجيكي؛ حيث سجل "هاتريك" مميزاً، وأضاف الأمريكي جوني كاردوزو هدفاً رابعاً، لينتهي اللقاء بفوز "الروخي بلانكوس" وتأهله مستفيداً من تعادل الذهاب المثيرة (3-3).

من جانبه، حقق باير ليفركوزن الألماني تأهلاً تاريخياً هو الأول له في الأدوار الإقصائية (من مباراتين) منذ وصوله لنهائي 2002، وجاء العبور بعد تعادل سلبي أمام أولمبياكوس اليوناني، مستنداً إلى تفوقه ذهاباً بهدفين نظيفين.

وفي مواجهة اتسمت بالندية، أكد نيوكاسل يونايتد الإنجليزي جدارته بالتأهل بعد تكرار فوزه على قره باغ الأذربيجاني بنتيجة 3-2 (9-3 بمجموع المباراتين)، ليواصل "الماكبايس" مشوارهم القاري بثبات تحت قيادة فنية طموحة.

المصدر / وكالات
#أتلتيكو مدريد #دوري أبطال أوروبا #إنتر ميلان #بودو غليمت

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة