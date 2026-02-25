الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الأربعاء، حملات الاعتقال والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 18 مواطناً بينهم عدد من الفتية، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، في ظل تصعيد متواصل تشهده مختلف المحافظات.

ففي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين وسيم طافش وبراء عادل الحلايقه خلال اقتحام بلدة الشيوخ شمال الخليل.

كما اعتقلت المواطن حمدي نبيل الشرباتي من مدينة الخليل.

وفي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال خالد عبد الرازق فقها ومحمد أحمد موسى عقب مداهمة منزليهما في بلدة كفر اللبد شرق طولكرم.

أما في محافظة طوباس: اعتقلت قوات الاحتلال رشيد دراغمة ومحمد أبو سياج بعد مداهمة منزليهما في مدينة طوباس، كما اعتقلت مؤمن أيمن أبو عرة عقب اقتحام منزله في بلدة عقابا شمال طوباس.

أما في محافظة نابلس: اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الجريح أحمد جمعة عقب مداهمة منزله في محيط مستشفى الاتحاد، علماً أنه يتحرك بمساعدة عكازين، كما اعتقلت عصام أبو حويلة من مخيم بلاطة شرق المدينة، وأسيد الخراز من حي رفيديا، وأمير محمد عبد الرحيم (مرقة) من مخيم العين.

وفي محافظة بيت لحم: اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين يحيى جميل جبريل ومحمد موسى حميد خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

بينما في محافظة رام الله والبيرة: اعتقلت قوات الاحتلال محمود عبد المجيد البرغوثي من بلدة عابود غرب رام الله، كما اعتقلت أيهم شنان من بلدة كوبر أثناء عمله داخل أراضي الـ48.

وفي محافظة القدس: اعتقلت قوات الاحتلال محمد غانم مصطفى من بلدة العيسوية شرقي القدس، بعد اقتحام منزل عائلته وتخريب محتوياته بشكل كامل.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى