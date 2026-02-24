40 ألف مصلٍّ يؤدون صلاتيّ العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى آلاف المصلين، مساء الثلاثاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقالت مصادر صحفية، إن 40 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين، ومنعها المواطنين من الضفة الغربية من الوصول إليه.

ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث يمنع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، وأبعد عدداً من المرابطين والمرابطات عن المسجد الأقصى.









