بالأسماء... سرايا القدس تنعى 41 شهيدًا من ألويتها العسكرية

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 41 قياديًا من ألويتها العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

وأعلنت سرايا القدس أن الشهداء هم: