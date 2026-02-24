بالأسماء... سرايا القدس تنعى 41 شهيدًا من ألويتها العسكرية

فلسطين أون لاين

24 فبراير 2026 . الساعة 20:08 بتوقيت القدس
...
سرايا القدس تنعى 41 شهيدًا من قادتها العسكريين
متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 41 قياديًا من ألويتها العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".

وأعلنت سرايا القدس أن الشهداء هم:

  1. الشهيد القيادي/ علي فتحي الرزاين، عضو المجلس العسكري في سرايا القدس - قائد لواء الشمال

  2. الشهيد القيادي/ سامي شعبان الدحدوح، عضو المجلس الركني

  3. الشهيد القيادي/ يحيى أمين أبو دلال، عضو المجلس الركني

  4. الشهيد القيادي/ مازن محمد عابد، عضو المجلس الركني

  5. الشهيد القيادي/ أنس محمد زملط، معاون وحدة العمليات المركزية

  6. الشهيد القيادي/ ممدوح محمد لولو، معاون قائد المنطقة الشمالية

  7. الشهيد القيادي/ إسلام أحمد المقوسي، معاون الوحدة الصاروخية

  8. الشهيد القيادي/ خالد أحمد أبو دقة، معاون الوحدة الصاروخية

  9. الشهيد القيادي/ محمد رضوان مشتهى، معاون وحدة العمليات المركزية

  10. الشهيد القيادي/ عرفات عبد الله أبو زايد، معاون وحدة المعلومات المركزية

  11. الشهيد القيادي/ موسى علي أبو ندى، معاون قائد لواء الشمال

  12. الشهيد القيادي/ محمد مروان جودة، معاون وحدة الإدارة المالية

  13. الشهيد القيادي/ إسماعيل إبراهيم جرغون، معاون وحدة التنظيم والإدارة

  14. الشهيد القيادي/ مهدي حسن المملوك، معاون وحدة الاتصالات المركزية

  15. الشهيد القيادي/ فادي جهاد الوادية، معاون وحدة التصنيع الحربي

  16. الشهيد القيادي/ محمد ربحي أبو حدايد، معاون وحدة التصنيع الحربي

  17. الشهيد القيادي/ هاشم نجيب حرب، معاون وحدة المعلومات المركزية

  18. الشهيد القيادي/ وسيم يحيى الأستاذ، معاون قائد لواء الشمال

  19. الشهيد القيادي/ محمد شاكر الجعبري، معاون وحدة التصنيع الحربي

  20. الشهيد القيادي/ محمد نعيم الترامسي، معاون قائد لواء الشمال

  21. الشهيد القيادي/ محمد بسام النيرب، معاون قائد لواء رفح

  22. الشهيد القيادي/ حسني سلمان أبو هويشل، معاون قائد لواء الوسطى

  23. الشهيد القيادي/ لؤي فؤاد الميناوي، معاون وحدة التصنيع الحربي

  24. الشهيد القيادي/ علاء حسن اصبيحي، معاون وحدة التصنيع الحربي

  25. الشهيد القيادي/ يوسف سليمان أبو حسنين، معاون وحدة التصنيع الحربي

  26. الشهيد القيادي/ محمد جمال كرم، معاون الوحدة الصاروخية

  27. الشهيد القيادي/ عماد صالح شيخ العيد، قائد كتيبة الشابورة - لواء رفح

  28. الشهيد القيادي/ سمير سليمان أبو شاويش، قائد كتيبة يبنا - لواء رفح

  29. الشهيد القيادي/ عبد الله إبراهيم أبو طير، قائد كتيبة الشرقية - لواء خانيونس

  30. الشهيد القيادي/ محي الدين محمود صادق، قائد كتيبة البلد - لواء خانيونس

  31. الشهيد القيادي/ شلدان سلمان النجار، قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى

  32. الشهيد القيادي/ عبد الله محمود خطاب، قائد كتيبة دير البلح الجنوبية - لواء الوسطى

  33. الشهيد القيادي/ حاتم خلف أبو الجديان، قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى

  34. الشهيد القيادي/ فضل زكريا أبو العطا، قائد كتيبة التركمان - لواء غزة

  35. الشهيد القيادي/ محمد عبد السلام الرباعي، قائد كتيبة الشاطئ - لواء غزة

  36. الشهيد القيادي/ أيمن حسن ياسين، قائد كتيبة الزيتون - لواء غزة

  37. الشهيد القيادي/ آدم حسن المملوك، قائد كتيبة اجديدة - لواء غزة

  38. الشهيد القيادي/ وئام حسن أبو حجاج، قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال

  39. الشهيد القيادي/ طارق بشير خلة، قائد كتيبة الشهيد وضاح البطش - لواء الشمال

  40. الشهيد القيادي/ كريم محمد طه، قائد كتيبة الشهيد ناهض كتكت - لواء الشمال

  41. الشهيد القيادي/ إبراهيم حسين أبو حبل، قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال

