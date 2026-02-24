بالأسماء... سرايا القدس تنعى 41 شهيدًا من ألويتها العسكرية

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، 41 قياديًا من ألويتها العسكرية، كانوا قد استشهدوا خلال معركة طوفان الأقصى التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023، مؤكدة أن "دماء الشهداء ستزيد من عزمها"، وأن "المقاومة ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال عن فلسطين".
وأعلنت سرايا القدس أن الشهداء هم:
-
الشهيد القيادي/ علي فتحي الرزاين، عضو المجلس العسكري في سرايا القدس - قائد لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ سامي شعبان الدحدوح، عضو المجلس الركني
-
الشهيد القيادي/ يحيى أمين أبو دلال، عضو المجلس الركني
-
الشهيد القيادي/ مازن محمد عابد، عضو المجلس الركني
-
الشهيد القيادي/ أنس محمد زملط، معاون وحدة العمليات المركزية
-
الشهيد القيادي/ ممدوح محمد لولو، معاون قائد المنطقة الشمالية
-
الشهيد القيادي/ إسلام أحمد المقوسي، معاون الوحدة الصاروخية
-
الشهيد القيادي/ خالد أحمد أبو دقة، معاون الوحدة الصاروخية
-
الشهيد القيادي/ محمد رضوان مشتهى، معاون وحدة العمليات المركزية
-
الشهيد القيادي/ عرفات عبد الله أبو زايد، معاون وحدة المعلومات المركزية
-
الشهيد القيادي/ موسى علي أبو ندى، معاون قائد لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ محمد مروان جودة، معاون وحدة الإدارة المالية
-
الشهيد القيادي/ إسماعيل إبراهيم جرغون، معاون وحدة التنظيم والإدارة
-
الشهيد القيادي/ مهدي حسن المملوك، معاون وحدة الاتصالات المركزية
-
الشهيد القيادي/ فادي جهاد الوادية، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ محمد ربحي أبو حدايد، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ هاشم نجيب حرب، معاون وحدة المعلومات المركزية
-
الشهيد القيادي/ وسيم يحيى الأستاذ، معاون قائد لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ محمد شاكر الجعبري، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ محمد نعيم الترامسي، معاون قائد لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ محمد بسام النيرب، معاون قائد لواء رفح
-
الشهيد القيادي/ حسني سلمان أبو هويشل، معاون قائد لواء الوسطى
-
الشهيد القيادي/ لؤي فؤاد الميناوي، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ علاء حسن اصبيحي، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ يوسف سليمان أبو حسنين، معاون وحدة التصنيع الحربي
-
الشهيد القيادي/ محمد جمال كرم، معاون الوحدة الصاروخية
-
الشهيد القيادي/ عماد صالح شيخ العيد، قائد كتيبة الشابورة - لواء رفح
-
الشهيد القيادي/ سمير سليمان أبو شاويش، قائد كتيبة يبنا - لواء رفح
-
الشهيد القيادي/ عبد الله إبراهيم أبو طير، قائد كتيبة الشرقية - لواء خانيونس
-
الشهيد القيادي/ محي الدين محمود صادق، قائد كتيبة البلد - لواء خانيونس
-
الشهيد القيادي/ شلدان سلمان النجار، قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى
-
الشهيد القيادي/ عبد الله محمود خطاب، قائد كتيبة دير البلح الجنوبية - لواء الوسطى
-
الشهيد القيادي/ حاتم خلف أبو الجديان، قائد كتيبة دير البلح الشمالية - لواء الوسطى
-
الشهيد القيادي/ فضل زكريا أبو العطا، قائد كتيبة التركمان - لواء غزة
-
الشهيد القيادي/ محمد عبد السلام الرباعي، قائد كتيبة الشاطئ - لواء غزة
-
الشهيد القيادي/ أيمن حسن ياسين، قائد كتيبة الزيتون - لواء غزة
-
الشهيد القيادي/ آدم حسن المملوك، قائد كتيبة اجديدة - لواء غزة
-
الشهيد القيادي/ وئام حسن أبو حجاج، قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ طارق بشير خلة، قائد كتيبة الشهيد وضاح البطش - لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ كريم محمد طه، قائد كتيبة الشهيد ناهض كتكت - لواء الشمال
-
الشهيد القيادي/ إبراهيم حسين أبو حبل، قائد كتيبة الشهيد حسام أبو حبل - لواء الشمال
-