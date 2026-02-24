نائب ديمقراطي يطالب بنشر تقرير سرّي يربط خسارة هاريس بحرب غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

طالب نائب بالكونغرس حزبه الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بالكشف الكامل عن نتائج تقرير داخلي سري أفاد أن المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة السابقة خسرت جزءا كبيرا من تأييدها بسبب نهج إدارة بايدن في التعامل مع حرب غزة.

ونشر النائب الديمقراطي التقدمي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، على منصة أكس، فيديو يطالب فيه االلجنة الوطنية الديمقراطية DNC بنشر التقرير الكامل الذي يحلل أسباب خسارة كامالا هاريس أمام دونالد ترامب.

وقال روخانا، إنه يجب على الديمقراطيين "التعامل مع الحقائق المرة حول كيفية تأثير فشلنا في وقف الإبادة الجماعية في غزة على التأييد الشعبي"، داعيا إلى تبني نهج أخلاقي جديد بـ"اعتباره الطريق الوحيد لكسب ثقة الناس مرة أخرى".

وأضاف، "نحن بحاجة إلى التعامل مع الحقائق الصعبة حول الإبادة الجماعية في غزة".

وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن كبار المسؤولين الديمقراطيين الذين عملوا على التحليل السري الذي أجراه الحزب لانتخابات عام 2024، فادوا أن نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس فقدت دعمًا كبيرًا بسبب نهج إدارة جو بايدن تجاه الحرب في غزة.

وقال الموقع الأمريكي، "لقد ظل بحث اللجنة الوطنية الديمقراطية حول ما حدث بشكل خاطئ في عام 2024 طي ​​الكتمان منذ أن قرر قادة الحزب العام الماضي إخفاءه عن الجمهور - وهو ما يعكس مدى تأثيره المتفجر داخل الحزب وخارجه".