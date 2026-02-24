إيران تقترب من حسم صفقة صواريخ صينية "أسرع من الصوت"

فلسطين أون لاين

24 فبراير 2026 . الساعة 13:18 بتوقيت القدس
بمدى 290 كم.. طهران تسابق الزمن لامتلاك صواريخ CM-302 الصينية المضادة للسفن.

 قالت ستة ‌مصادر مطلعة إن إيران تقترب من إبرام صفقة مع الصين لشراء صواريخ كروز مضادة للسفن، في الوقت الذي تنشر فيه الولايات المتحدة قوة بحرية ضخمة بالقرب من سواحل الجمهورية الإسلامية قبل شن ضربات محتملة ضدها.

وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات أن الصفقة تتعلق بصواريخ سي.إم-302 صينية الصنع وأنها على وشك الانتهاء، إلا أنه لم يتم الاتفاق على موعد للتسليم.

ويبلغ مدى الصواريخ الأسرع من الصوت حوالي 290 كيلومترا ومصممة لتفادي الدفاعات المحمولة بحرا من خلال الطيران ‌بسرعة وعلى انخفاض.

وقال خبيران في الأسلحة إن نشر ‌مثل هذه الصواريخ سيعزز بشكل كبير من قدرات إيران الهجومية وبما يشكل تهديدا ‌للقوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وكشفت المصادر الستة أن المفاوضات مع الصين لشراء أنظمة الأسلحة الصاروخية بدأت قبل عامين على الأقل لكنها تسارعت بشكل حاد بعد الحرب التي دامت 12 يوما بين "إسرائيل" وإيران في يونيو/ حزيران.

المصدر / وكالات
