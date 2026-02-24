طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وبارد

توقَّعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يستمر يوم الثلاثاء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، وأن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً، خاصة في المناطق الجبلية.

ولا يطرأ اليوم تغير على درجات الحرارة، وتسقط بين الحين والآخر زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما وباردا، وتسقط بين الحين والآخر زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين