"حماس" تدعو لوقف سياسات الاحتلال الرامية لفرض واقع الضّم والاستيطان والتهجير القسري

24 فبراير 2026 . الساعة 08:16 بتوقيت القدس
رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالبيان الصادر عن عشرين دولة أدانت فيه خطط حكومة الاحتلال لتوسيع إجراءاتها الرامية لتعزيز سيطرتها وضمها للضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت "حماس" في تصريح صحفي، يوم الثللاثاء، هذا البيان خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وكافة الدول حول العالم، إلى ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة، والضغط على حكومة الاحتلال الفاشية لوقف سياساتها الرامية لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري.

وشددت "حماس" على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع.

