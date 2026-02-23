أكسيوس: ملف غزة أضرّ بشعبية كامالا هاريس في انتخابات 2024

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن كبار المسؤولين الديمقراطيين الذين عملوا على التحليل السري الذي أجراه الحزب لانتخابات عام 2024، فادوا أن نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس فقدت دعمًا كبيرًا بسبب نهج إدارة جو بايدن تجاه الحرب في غزة.

وقال الموقع الأمريكي، "لقد ظل بحث اللجنة الوطنية الديمقراطية حول ما حدث بشكل خاطئ في عام 2024 طي ​​الكتمان منذ أن قرر قادة الحزب العام الماضي إخفاءه عن الجمهور - وهو ما يعكس مدى تأثيره المتفجر داخل الحزب وخارجه".

وسعت هاريس خلال حمتلها الانتخابية إلى تحقيق "التوازن"، حيث أظهرت دعمًا قويًا لإسرائيل بينما دعت إلى وقف إطلاق النار وأعربت عن "تعاطفها" مع الفلسطينيين الذين يتعرضون للهجوم في غزة وكذلك الأسرى الإسرائيليين الذين كانت تحتجزهم حماس.

وأجرى مساعدو اللجنة الوطنية الديمقراطية الذين كانوا يعدون التقرير عن خسارة هاريس أمام دونالد ترامب، محادثة مغلقة مع جماعة مؤيدة للفلسطينيين حول حرب غزة، وأبلغ نشطاء من مشروع سياسات معهد فهم الشرق الأوسط، اللجنة الوطنية الديمقراطية، أن دعم إدارة بايدن-هاريس لـ "إسرائيل" كان أحد عوامل خسائر الحزب، إذ أدى إلى تراجع تأييد بعض الشباب والتقدميين.

وقال حامد بنداس، المتحدث باسم مشروع السياسات، إن مسؤولي اللجنة أقرّوا بأن بياناتهم الداخلية أظهرت أن سياسات الإدارة تجاه غزة كانت "سلبية انتخابياً" في سباق 2024.

وفي السياق، ذكرت هاريس في كتابها أن عدم شعبية الرئيس بايدن، والذي عزته جزئيًا إلى "منحه نتنياهو شيكًا على بياض" في حربه على غزة، أضرّ بها في انتخابات 2024.

وكتبت هاريس أنها "توسلت" إلى بايدن سرًا أن يُظهر مزيدًا من التعاطف مع المدنيين في غزة. لكنها خلال حملتها الانتخابية، امتنعت عن معارضته علنًا بشأن "إسرائيل".

