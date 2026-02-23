فلسطين أون لاين

بالفيديو مستوطن مسلح يعتدي على المواطنين بمسافر يطا

23 فبراير 2026 . الساعة 15:32 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

اعتدى مستوطن مسلح، يوم الاثنين، على أراضي الفلسطينيين  في منطقة مسافر يطا جنوبي محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأظهر مقطع مصور، أن مستوطنا يحمل بندقيته على كتفه أطلق أغنامه في أراضٍ ومساكن فلسطينية ببلدة حوارة، قبل أن يعتدي على  فلسطينيين اثنين حاولا منعه.

ويقيم نحو 770 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف شرقي القدس المحتلة، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم.

وخلال يناير الماضي، ارتكب مستوطنون 468 اعتداءً بالضفة الغربية، شملت عنفا جسديا واقتلاع أشجار وإحراق حقول ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستيلاء على ممتلكات.

وقتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون منذ أكتوبر 2023 في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس المحتلة، ما لا يقل عن 1117 فلسطينيا، وأصابوا حوالي 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألفا.

