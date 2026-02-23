ميزة قادمة في هواتف Galaxy S26 Ultra تشعل المنافسة

رغم أن إطلاق سلسلة Galaxy S26 لا يزال على بُعد أيام، فإن معظم المواصفات والتفاصيل تسرّبت بالفعل.

وبين كل ما كُشف حتى الآن، تبرز ميزة واحدة في Samsung Galaxy S26 Ultra بوصفها الأكثر لفتًا للانتباه: "شاشة الخصوصية" المدمجة على مستوى العتاد.

الميزة تبدو لافتة إلى درجة أن تقارير تشير إلى أن عدداً من الشركات الصينية يدرس اعتماد تقنية مشابهة في هواتفه الرائدة المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

ما هي شاشة الخصوصية؟

يمكن اعتبارها بديلاً متطورًا لواقيات الشاشة المضادة للتطفل التي يثبتها بعض المستخدمين يدويًا.

الفكرة ببساطة أن الشاشة تبدو سوداء تمامًا لأي شخص ينظر إليها من زاوية جانبية، بينما تظل واضحة للمستخدم الذي ينظر إليها مباشرة.

لكن الفارق هنا أن الحل ليس ملحقًا خارجيًا، بل تقنية مدمجة داخل لوحة العرض نفسها.

وتشير التسريبات إلى أن "سامسونغ" تعتمد على جيل جديد من لوحات OLED يُعرف باسم Flex Magic Pixel، يُعتقد أنه سيكون حصريًا لنسخة Ultra.

وبحسب المعلومات المتداولة، يمكن تخصيص الميزة بحيث:

- يتم تعتيم الشاشة بالكامل عند النظر من زوايا جانبية.

- أو تفعيل الحجب على جزء محدد فقط، مثل منطقة الإشعارات.

كما يُتوقع توفير مستويين من الحماية: وضع أساسي وآخر بحد أقصى للخصوصية.

منافسون يستعدون للدخول على الخط

مسرب المعلومات الشهير Digital Chat Station أشار إلى أن هواتف رائدة صينية مرتقبة في سبتمبر قد تأتي بقدرات مشابهة، مع اعتماد نهج عتادي لتقليل زاوية الرؤية الجانبية، وهو الأسلوب نفسه الذي تستخدمه "سامسونغ".

ومن بين الأجهزة المتوقع الكشف عنها في تلك الفترة:

- شاومي 18.

- سلسلة vivo X500.

- وان بلس 16.

- سلسلة Honor Magic 10.

- iQOO 16.

- سلسلة Oppo Find X10.

ولا يزال من المبكر تأكيد أي منها سيتبنى التقنية فعليًا، لكن المؤشرات توحي بأن الفكرة قد تتحول إلى اتجاه جديد في سوق الهواتف الرائدة.

ومن المتوقع أن تخصص "سامسونغ" مساحة كبيرة للحديث عن هذه التقنية خلال فعالية Galaxy Unpacked February 2026 المقررة في 25 فبراير، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بميزات الخصوصية مع تشابه المواصفات التقنية بين الهواتف الحديثة.

ميزة فارقة في سوق مزدحم

في وقت أصبحت فيه المعالجات القوية والشاشات المتقدمة والكاميرات العالية الدقة عناصر شبه قياسية، تبدو "شاشة الخصوصية" محاولة لتقديم عنصر تميز حقيقي.

وإذا انتشرت التقنية على نطاق أوسع، فقد تتحول إلى معيار جديد في الهواتف الفاخرة، خصوصًا مع تزايد المخاوف المتعلقة بالخصوصية في الأماكن العامة.

المصدر / وكالات