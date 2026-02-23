المتحدث باسم الدفاع المدني لـ"فلسطين": مخلفات الحرب تهدد طواقمنا خلال انتشال الشهداء

غزة/ أدهم الشريف:

أكد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، الرائد محمود بصل، أن الطواقم العاملة على انتشال رفات الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة تواجه مخاطر جسيمة، نتيجة انتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية.

وأوضح بصل لصحيفة "فلسطين" أمس، أن القنابل الثقيلة التي ألقتها الطائرات الحربية ولم تنفجر، ما تزال تشكّل تهديدًا مباشرًا لفرق الدفاع المدني التي تعمل بإمكانات محدودة للغاية، وقد تتعرض للخطر في أي لحظة.

وخلال الحرب التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، دمرت الغارات الجوية آلاف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، في حين بقيت جثامين كثيرة تحت الأنقاض، مع الاستهداف المتعمد للمنظومة الخدماتية وتعطيل آلياتها.

وقال بصل: إن "العمل في مناطق تنتشر فيها مخلفات الحرب يمثل تحديًا كبيرًا وتهديدًا دائمًا". وحذر من خطورة اصطدام الآليات بأي جسم مشبوه قد يؤدي إلى انفجاره، مشيرًا إلى أن الطواقم تمكنت رغم ذلك من العمل قرب هذه المخلفات وانتشال مئات الشهداء.

وبيّن أن الدفاع المدني واصل عمله منذ بداية الحرب بالاعتماد على المعدات التي كانت تُوفَّر من وزارة الأشغال العامة والإسكان والبلديات وبعض الشركات الخاصة، إلا أن العجز بدأ يتفاقم مطلع عام 2024، نتيجة استهداف الاحتلال للمنظومة الخدماتية وتدمير الآليات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ.



وأضاف أن الفرق اضطرت للاعتماد بشكل أكبر على الجهد البشري، ما صعّب مهمة الوصول إلى الجثامين العالقة تحت طبقات سميكة من الركام.

وأشار بصل إلى أنه بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، طلب الجهاز من اللجنة الدولية للصليب الأحمر تبني ملف انتشال الرفات، حيث تم توفير حفار واحد في شمال القطاع وآخر في جنوبه.

وأوضح أن الحفارات المتوفرة صغيرة الحجم ولا تتناسب مع حجم الكتل الخرسانية الضخمة، إلا أن الطواقم تواصل العمل بها رغم محدوديتها. ونبّه إلى أن توفر حفارين فقط قد يجعل مهمة انتشال جميع الرفات تستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات.

وبيّن أن الدفاع المدني كان قد أعد خطة لإنجاز المهمة خلال 100 يوم في حال إدخال الآليات والمعدات اللازمة، لكن عدم الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع إدخال المعدات حال دون تنفيذها.

وكشف أن الجهاز انتشل قرابة ألف رفات من تحت الركام، من أصل نحو 10 آلاف شهيد بقوا تحت الأنقاض خلال الحرب، مشيرًا إلى إشكالية كبيرة تتعلق بعدم القدرة على التعرف إلى هويات بعض الرفات، بسبب غياب مختبرات وأجهزة فحص الحمض النووي في القطاع.

ولفت إلى أن رفات الشهداء في المناطق الواقعة شرق "الخط الأصفر"، الخاضعة لسيطرة جيش الاحتلال، ما تزال في أماكن يتعذر الوصول إليها حتى الآن.

