واشنطن تُجلي عشرات الموظفين من سفارتها ببيروت مع تصاعد التوتر مع إيران

أفادت تقارير إعلامية لبنانية، الاثنين، بأن السفارة الأمريكية في بيروت قامت بإجلاء عشرات من موظفيها عبر مطار رفيق الحريري الدولي، في خطوة وصفت بأنها "إجراء احترازي" يعكس خطورة التطورات الإقليمية الراهنة.

وذكرت قناة "إل بي سي" اللبنانية أن عملية الإجلاء شملت عشرات الموظفين، وسط توقعات بصدور بيان رسمي عن السفارة يوضح حيثيات هذا الإجراء وتأثيراته على عمل البعثة الدبلوماسية في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد وتيرة التهديدات بشن عمل عسكري أمريكي وشيك ضد المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية.

ويتزامن هذا الإجلاء مع إعلان سلطنة عُمان عن استضافة جولة مفاوضات جديدة وحاسمة بين واشنطن وطهران في مدينة جنيف يوم الخميس المقبل. وتعد هذه الجولة الثالثة من نوعها خلال شهر فبراير الجاري، بعد لقاءات سابقة في مسقط وجنيف، تهدف لنزع فتيل الانفجار العسكري وتجنب المواجهة المباشرة.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم بالكامل، ونقل اليورانيوم المخصب إلى خارج البلاد، وتلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها.

ومنذ أسابيع تعزز الولايات المتحدة، بتحريض من إسرائيل، قواتها العسكرية في الشرق الأوسط، وتلوح بتنفيذ عمل عسكري ضد إيران لإجبارها على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي وعن “وكلائها بالمنطقة”.

وتتهم الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول الأخيرة إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما فيها توليد الكهرباء.

وترى طهران أن واشنطن و"إسرائيل" تختلقان ذرائع للتدخل وتغيير النظام الإيراني الحاكم، وتتوعد بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدودا.

