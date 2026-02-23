الاتحاد الأوروبي: نريد أن نكون جزءا من عملية السلام في غزة

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، رغبة الاتحاد في المشاركة في عملية "السلام" بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح صحافي قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأوضحت أن "بعثة الاتحاد الأوروبي لمساعدة الحدود في رفح" و"بعثة الشرطة الأوروبية في الأراضي الفلسطينية" يمكن أن تلعبا دورا مهما في هذا السياق.

وأضافت كالاس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى موافقة "إسرائيل" بشأن تدريب ضباط الشرطة الفلسطينية.

والخميس الفائت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعد "مجلس السلام" جزءا من خطته بشأن غزة، جمع تعهدات مالية بأكثر من 7 مليارات دولار من دول عدة كحزمة إنقاذ لغزة.

وأضاف ترامب، في كلمة خلال الاجتماع الأول للمجلس بواشنطن، إن الدول التي تعهدت بالتمويل هي: كازاخستان وأذربيجان وأوزبكستان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية والكويت.

وتعهد ترامب بأن تساهم واشنطن بـ10 مليارات دولار للمجلس الذي يرأسه هو نفسه، دون أن يحدد أوجه إنفاق الأموال.

وفي 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب تأسيس "مجلس السلام"، ورغم أن المجلس ظهر على أنقاض الإبادة الإسرائيلية بغزة إلا أن ميثاقه لا يذكر القطاع الفلسطيني.

والمجلس هو أحد أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، بحسب خطة ترامب.

