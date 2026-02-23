بعد نجاح اللون البرتقالي.. آبل تفكر في إصدار آيفون 18 الأحمر الداكن

فلسطين أون لاين

23 فبراير 2026 . الساعة 14:20 بتوقيت القدس
صورة توضيحية

نجاح اللون البرتقالي في آيفون 17 برو ماكس دفع شركة آبل للتفكير في طرح الجيل الجديد من هواتفها "آيفون 18 برو" و"برو ماكس" بلون أحمر داكن، بحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ.

يأتي هذا القرار بعد الإقبال الكبير على اللون البرتقالي في الأسواق العالمية، وخاصة الصينية، حيث شبّه بعض الخبراء درجة اللون البرتقالي بدرجة دار الأزياء هيرميس الشهيرة. ولم تحدد آبل بعد ما إذا كان اللون الأحمر سيستبدل البرتقالي أم سيضاف كلون جديد ليصبح الهاتف متاحًا بعدة ألوان.

وكانت آبل قد طرحت سابقًا اللون الأحمر ضمن حملة "برودكت ريد" (Product Red) بالتعاون مع الهلال الأحمر، بينما يشير تقرير Apple Insider إلى أن الهاتف القابل للطي القادم سيُقدم بألوان كلاسيكية أكثر هدوءًا، مثل الرمادي أو الأسود أو الفضي.

بالنسبة لهواتف آيفون 18، لن تشهد تغييرات كبيرة في التصميم مقارنة بالجيل السابق، إذ تعتزم الشركة الحفاظ على النجاح الذي حققه آيفون 17 برو ماكس في الشكل والأداء، مع التركيز على الألوان الجديدة لجذب المستخدمين.

المصدر / وكالات
