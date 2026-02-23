النفط يتراجع مع استعداد أمريكا وإيران لجولة محادثات جديدة

تراجعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة، الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران إلى جولة ثالثة من ‌المحادثات بشأن الملف النووي مما حد من المخاوف من احتدام الموقف.

ويأتي ذلك وسط حالة من الضبابية بشأن النمو العالمي والطلب على الوقود بعد قرار جديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا، أو 1.21 بالمئة إلى 70.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنتا أو 1.28 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل.

وقال ترامب يوم السبت إنه سيرفع رسوما جمركية مؤقتة من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة على الواردات الأمريكية من جميع البلدان، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية الرسوم الجمركية الشاملة المرتفعة التي فرضها من قبل.

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي جي “أدت أخبار الرسوم الجمركية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حالة من العزوف عن المخاطرة هذا الصباح، والتي يمكن رؤيتها في أسعار الذهب والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وهذا يضغط بدوره على سعر النفط الخام”.

وساهم قرار فرض ‌الرسوم الجمركية في الحد من تأثير المخاطر المتزايدة لنشوب مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي دفع أسعار ‌خام برنت والخام الأمريكي إلى الارتفاع بأكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الأحد إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من ‌المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف. وذكر مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز أن طهران أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة فاندا إنسايتس لتحليلات السوق “خام برنت لديه حاليا علاوة لا تقل عن 10 دولارات بسبب المخاطر المتعلقة بإيران، وما دام خطر الضربات الأمريكية مخيما على الجهود الدبلوماسية، مع الحشد البحري العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط الذي يشكل تذكيرا مستمرا بالأمر، من الصعب أن نرى الخام يتراجع بقوة”.

المصدر / وكالات