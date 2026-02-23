الاحتلال يُصدر 28 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من الضفة والقدس

أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، 28 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، الاثنين، إن أوامر الاعتقال الإداري تنوعت بين أوامر جديدة وأخرى تصدر لأكثر من مرة (تجديد للاعتقال).

ومددت سلطات الاحتلال، اعتقال الزميل الصحفي حازم عماد ناصر من ضاحية شويكة، شمالي مدينة طولكرم، مدة 4 شهور قابلة للتجديد.

وأعادت قوات الاحتلال، اعتقال الزميل الصحفي "حازم ناصر"، عقب دهم منزله فجر الـ 25 من تموز/ يوليو 2024 الماضي، خلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. وصدر أول أمر اعتقال إداري بحقه يوم 2 أيلول/ سبتمبر من ذات العام.

وأفادت المؤسسات الحقوقية، بأن 11 أسيرًا صدر بحقهم أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، بالإضافة لـ 11 أسيرًا مدة 4 شهور، وأسيرًا واحدًا صدر بحقه تمديدًا لـ 3 شهور، إلى جانب 4 معتقلين لـ 2 شهر، وأسيرًا واحدًا صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 36 يومًا.

وبيّنت أن التوزيع الجغرافي لأوامر الاعتقال الإداري ورد كالتالي: 8 أسرى من محافظة الخليل، 5 من جنين، 2 من نابلس، 3 من مدينة وبلدات بيت لحم، 3 من محافظة طولكرم، و2 من قرى رام الله.

وأشارت إلى أن 4 أسرى من محافظة القدس المحتلة مُدد اعتقالهم إداريًا، بالإضافة لأسير واحد من محافظة قلقيلية.

ووفقًا لـ "بيان المؤسسات الحقوقية"، فقد مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسرى التالية أسماؤهم إداريًا:

الخليل..

علاء طارق محمد ابو الرب| الخليل- 6 شهور

حسن عبد المهدي بدوي محمد الزهور| بيت كاحل- 4 شهور

مؤمن عودة عبد الكريم مسك| الخليل- 4 شهور

رمزي فارس محمود رجبي| الخليل- 6 شهور

عز الدين عماد يوسف حجة| الخليل- 4 شهور

أحمد ماجد عبد المجيد الأشقر| الخليل- 6 شهور

إبراهيم يحيى محمد رجبي| الخليل- 6 شهور

مصعب عبد الكريم زكي السلايمة| الخليل- 6 شهور

جنين..

يحيى إبراهيم عبد الله جرادات| جنين- 6 شهور

وجدي فريد راغب علاونة| جبع- 6 شهور

رشيد رامي رشيد أبو الهيجا| عرابة- 4 شهور

محمود حسين راجح البالي| جنين- 4 شهور

رافع أحمد حسن علاونة| جبع- 3 شهور

نابلس..

نضال حسين حسن حشاش| نابلس- 6 شهور

محمد يوسف صالح عبد الخالق| نابلس- 4 شهور

بيت لحم..

يوسف محمد ياسين سباتين| حوسان- 4 شهور

إبراهيم ياسين حمودة أبو سرور| بيت لحم- 4 شهور

محمود رزق محمود عيسى| الخضر- 6 شهور

طولكرم..

بكر عبيدة أحمد نمر| مخيم نور الشمس- 6 شهور

حازم عماد حسني ناصر| ضاحية شويكة- 4 شهور

عمر محمود عمر أحمد| فرعون- 4 شهور

رام الله والبيرة..

محمد عمر صالح برغوثي| كوبر- 36 يومًا

جهاد ساري سعيد وهدان| رنتيس- شهرين

محافظة القدس المحتلة..

عمار ياسر محمد مطير| مخيم قلنديا للاجئين- شهرين

محمد علي أحمد مطير| مخيم قلنديا للاجئين- شهرين

جلال يونس إبراهيم أبو اصبع| مخيم قلنديا للاجئين- شهرين

محمد عبد الرحمن أحمد حزين| مخيم قلنديا للاجئين- 4 شهور

قلقيلية..

لؤي فاخر خالد جبر| قلقيلية- 6 شهور

و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين