شرطة غزة توقف 7 أشخاص أطلقوا النار "خارج القانون"

23 فبراير 2026 . الساعة 13:35 بتوقيت القدس
أعلنت الشرطة الفلسطينية في مدينة غزة، الاثنين، توقيف 7 أشخاص تورطوا في إطلاق نار خلال شجار بين عائلتين، وصادرت قطعتي سلاح من نوع "كلاشنكوف" استُخدمتا في الحادثة.

وأوضحت شرطة مركز الشجاعية، في بيان لها، أنها تحركت فور تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة تخللها إطلاق نار، حيث باشرت قوة من المركز إجراءاتها الميدانية، وتمكنت من تحديد هوية مطلقي النار وتوقيفهم وضبط السلاح المستخدم.

وأكد مدير مركز الشجاعية إحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية، مشدداً على استمرار الجهود لحماية المواطنين والحد من مظاهر الفوضى والسلاح غير المشروع.

