طريقة عمل الكبة السورية.. وصفات على أصولها

تعدّ الكبة السورية من أشهر الأطباق في المطبخ الشامي، وتتنوّع طرق تحضيرها بين المقلية والمشوية وكبة الصينية. فيما يلي أبرز الطرق التقليدية مع المقادير الدقيقة وخطوات العمل.

أولًا: الكبة السورية الأساسية

المكونات

1 كغ برغل ناعم

1 كغ لحم أحمر مفروم ناعم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة صغيرة لكل من: الزنجبيل، القرفة، الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير

ينقع البرغل 20 دقيقة.

تُمزج اللحمة مع البهارات جيدًا.

يُخلط البرغل مع الملح واللحم في الخلاط للحصول على عجينة متماسكة.

تُقلى بصلة حتى تذبل، ثم تُضاف إليها اللحمة المتبّلة للحشوة.

تُشكّل العجينة كرات صغيرة، وتُفرَد وتُحشى وتُغلق بإحكام.

تُقلى الكبة بزيت متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية.

ثانيًا: كبة الصينية

مدة التحضير: 10 دقائق

مدة الطهي: 30 دقيقة

تكفي: 4 أشخاص

مكونات القاعدة

نصف كغ برغل ناعم منقوع ومصفى

نصف كغ لحم بقري مفروم

بصلتان أرباع

ملعقتان صغيرتان ملح

رشة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة فلفل حلو

ثلاثة أرباع ملعقة فلفل

مكونات الحشوة

بصلة مفرومة

500 غ لحم مفروم

كوب زيت

كوب صنوبر محمص

فصّا ثوم مهروس

ملعقة ملح

نصف ملعقة فلفل ونصف فلفل حلو

3 ملاعق زيت نباتي

رشة جوزة الطيب

طريقة التحضير

تُعجن مكونات القاعدة في محضر الطعام حتى تتماسك.

لتحضير الحشوة: يُسخّن الزيت، يُحمّر البصل ثم الثوم، وتُضاف اللحمة والبهارات وتُطهى 5 دقائق، ثم يُضاف الصنوبر.

يُفرد نصف خليط الكبة في صينية مدهونة، ثم توضع الحشوة، ويُغطى بالنصف المتبقي.

تُقطع بالشكل المطلوب، ويُسكب قليل من الزيت على السطح.

تُغطى الصينية بورق ألمنيوم وتُخبز 30 دقيقة على حرارة 220°، ثم تُكشف وتُحمّر 10 دقائق إضافية.

ثالثًا: الكبة المقلية

مدة الطهي: 20 دقيقة

تكفي: 6 أشخاص

المكونات

500 غ لحم هبر

2.5 كوب برغل ناعم

بصلة كبيرة

ملعقتان صغيرتان من المردقوش والملح

نصف ملعقة فلفل

للتشكيل: ماء مع ثلج

زيت للقلي

مكونات الحشوة

بصلتان مفرومتان

500 غ لحم مفروم خشن

2 ملعقة سمنة

2 ملعقة سماق

ربع كوب صنوبر

ملح، فلفل، وبهار لحم

طريقة التحضير

يُغسل البرغل ويُنقع نصف ساعة.

تُفرم اللحمة والبصل والبرغل معًا مرتين حتى تصبح العجينة ناعمة.

تُتبل العجينة بالملح والمردقوش والفلفل.

لتحضير الحشوة: تُقلى اللحمة بالسمنة حتى تجف، يُضاف البصل دقيقتين ثم تُرفع عن النار ويُضاف السماق والصنوبر والبهارات.

تُشكّل الكبة، تُحشى، وتُغلق بإحكام.

تُقلى بزيت متوسط الحرارة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

رابعًا: عجينة الكبة

المكونات

نصف كغ لحم خروف أو عجل مفروم ناعم

1.5 كوب برغل ناعم منقوع

بطاطا مسلوقة (2 حبة)

بصلتان

ملح، فلفل، وبهار لحم

التحضير

تُطحن جميع المكونات في مطحنة اللحم عدة مرات حتى تتكوّن عجينة لينة ومتماسكة، ثم تُعجن باليد وتُشكّل حسب الحاجة.

نصائح لضبط الكبة

يجب أن تكون حرارة الزيت متوسطة لضمان عدم تفكك الكبة.

يُفضّل قلي الحبات تدريجيًا لتجنّب انخفاض حرارة الزيت.

تبليل اليدين بالماء والثلج يساعد على تشكيل الكبة بسهولة.

المصدر / فلسطين أون لاين