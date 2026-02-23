شهيد و 8 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.. وحصيلةٌ جديدة لضحايا الإبادة بغزَّة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الاثنين، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدًا واحدًا و 8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 615 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,651 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72,073 شهيدًا و 171,749 إصابةً.

وذكرت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين