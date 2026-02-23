كاتس يوقِّع أمرًا بتصنيف منصات إعلامية فلسطينية "منظمات إرهابية".. هذه أبرزها

وقّع وزير الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس على أمر عسكري بتصنيف منصات إعلامية فلسطينية "منظماتٍ إرهابية" بزعم صلتها بحركة حماس.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، أمس الأحد، بأن كاتس، وبتوصية من رئيس "الشاباك" ديفيد زيني، وقَّع على أمر عسكري يصنف عددًا من المنصات الإعلامية الإلكترونية "منظمات إرهابية" و"أذرعًا لحركة حماس".

وأوضحت أن المنصات هي "العاصمة نيوز" و"معراج" و"القدس البوصلة" و"قدس بلس" و"ميدان القدس"، وقد تضمنت القائمة المنشورة أسماء صفحات وقنوات هذه المنصات على "تلغرام" و"فيسبوك" و"تك توك" و"واتساب".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على الصحافة الفلسطينية، ، التي شهدت تصاعدًا خلال حرب الإبادة الجماعية، حيث حظر الاحتلال قناة الجزيرة في فلسطين، وقتل 260 صحفيًا في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، وثَّقت لجنة حماية الصحفيين، احتجاز الاحتلال الإسرائيلي، 94 صحفياً وإعلامياً فلسطينياً منذ أكتوبر 2023، منهم 60 صحفيًّا من الضفة الغربية و33 من قطاع غزة.

ووصف صحفيون فلسطينيون تعرضهم لانتهاكات ممنهجة، والضرب، والتجويع في السجون الإسرائيلية.

وأمس الأحد، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد أمر إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله 90 يوما وذلك للمرة الـ12، استنادًا إلى ما يسمى أنظمة الطوارئ التي فرضها الانتداب الإنجليزي على فلسطين في عام 1945.

وكانت شبكة الجزيرة قد نفت كل الاتهامات التي تتذرع بها حكومة الاحتلال وعدّتها افتراءات عارية من الصحة، وحذرت من أن الحملة التي تواصلها الجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية تعرّض طواقمها وموظفيها للخطر، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

