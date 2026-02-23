توغل إسرائيلي جديد في "صيدا الجولان" جنوبي سوريا

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، توغلاتها في الجنوب السوري، في خروقات متواصلة لسيادة سوريا وأراضيها.

وذكر مركز "سجل" السوري، أن دورية مؤلّفة من 3 سيارات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، توغلت بمحيط قرية صيدا الجولان، بريف القنيطرة الجنوبي.

ووفق المركز، ارتكبت قوات الاحتلال ما لا يقلّ عن 4 انتهاكاتٍ، أمس الأحد، في محافظتي القنيطرة ودرعا، تمثلت بتحليق طيران و3 توغلات برية.

كما وثّق مركز سجل ما مجموعه 143 انتهاكاً خلال شهر يناير الماضي، تركزت الغالبية العظمى منها في محافظة القنيطرة بواقع 131 انتهاكاً، ما يؤكد استمرارها كبؤرة رئيسية للعمليات الإسرائيلية، تلتها محافظة درعا بـ 10 انتهاكات، إضافة إلى انتهاكين في ريف دمشق، فيما لم تُسجّل انتهاكات في باقي المحافظات السورية.

ووفق "سجل"؛ تعكس هذه المعطيات مجتمعة تحوّلاً واضحاً نحو استهداف سبل العيش بشكل مباشر، عبر احتجاز الرعاة ومنعهم من الرعي، وإتلاف الأراضي الزراعية بالمبيدات، إلى جانب استمرار التوغلات والحواجز والمداهمات.

وبلغ عدد المعتقلين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 118 شخصاً منذ 8 ديسمبر 2024، ولا يزال 38 منهم قيد الاعتقال، حتى مطلع فبراير الجاري.

وثّق مركز سجل أيضاً استشهاد 35 مدنياً سورياً خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ 8 ديسمبر 2024

المصدر / وكالات