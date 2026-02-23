زيلينسكي: أعتقد أن بوتين بدأ بالفعل حربا عالمية ثالثة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “بدأ بالفعل” حربا عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي حديثه من كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع قبيل الذكرى الرابعة للصراع بين روسيا وأوكرانيا الثلاثاء، قال زيلينسكي إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي ترجمتها (بي بي سي) من الأوكرانية إلى الإنكليزية ونشرت في وقت متأخر من يوم الأحد بتوقيت لندن: "لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة. أعتقد أن بوتين قد بدأها بالفعل. السؤال هو ما هي مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه".

ومضى زيلينسكي قائلا إن "روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفا، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك، أنا أؤمن، وقد آمنت لفترة طويلة، بأن بوتين قد بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حربا عالمية ثالثة واسعة النطاق".

كما ذكر الزعيم الأوكراني أنه يعول على ضمانات أمنية موثوقة من الولايات المتحدة لبلاده لا تعتمد فقط على إرادة الرئيس الأمريكي.

وقال زيلينسكي عندما سئل عما إذا كان يثق في ترامب: "بصفتنا رؤساء، لدينا فترات ولاية محددة. نحن نريد ضمانات لمدة 30 عاما على سبيل المثال. هناك حاجة للكونغرس. الرؤساء يتغيرون، لكن المؤسسات تبقى".

وشدد زيلينسكي أيضا على أن الهدف على المدى الطويل هو استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب والعودة إلى حدود أوكرانيا التي تأسست عام 1991، عام استقلالها.

وقال إن هذا مجرد مسألة وقت ولكنه ليس ممكنا في الوقت الحاضر.

وقال الزعيم الأوكراني: "القيام بذلك اليوم يعني فقدان عدد هائل من الناس، الملايين من الناس لأن الجيش الروسي كبير ونحن ندرك تكلفة مثل هذه الخطوات، لن يكون لدينا ما يكفي من الناس، كما أننا لا نملك كمية كافية من الأسلحة، وهذا لا يعتمد علينا فقط بل على شركائنا"

