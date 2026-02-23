"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً طارئاً لمواجهة مخططات ضم الضفة

تعقد منظمة التعاون الإسلامي -الخميس المقبل- اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تعزز الاستيطان والضم في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة -في بيان صادر عن أمانتها العامة- إن الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين، بهدف تنسيق المواقف وبحث سبل التحرك المشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقويض مبدأ حل الدولتين.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء -خلال الاجتماع المرتقب- سبل التصدي لقرار السلطات الإسرائيلية البدء في إجراءات ضم أراض في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة"، في إطار مخططاتها لفرض سيادة مزعومة على الأراضي المحتلة.

ويوم 8 فبراير/شباط الجاري، أقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مجموعة قرارات تستهدف إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني بالضفة الغربية، بهدف تعزيز السيطرة عليها.

وقد قوبل القرار الإسرائيلي برفض واسع عربيا وفلسطينيا، إذ اعتبرت دول عربية عدة أن الخطوة تمهد لضم فعلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقوض الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت "إسرائيل" -عبر جيشها ومستوطنيها- اعتداءاتها في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، بما يشمل القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى الفلسطينيون أنه يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1115 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و500، إضافة إلى اعتقال نحو 22 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية

المصدر / فلسطين أون لاين