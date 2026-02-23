مدير "كير": كيف أصبحت "إسرائيل" تمتلك أكبر بنك للجلد البشري في العالم؟ إليكم الإجابة

تساءل خالد الطرعاني، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في مدينة أوهايو الأمريكية، من أين لـ"إسرائيل" أن تمتلك أكبر بنك للجلد البشري في العالم؟

وتأتي تصريحات الطرعاني خلال جلسة أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، معارضًا مشروع قانون "SB 87".

خالد الطرعاني، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية

ونشر الطرعاني مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يوثق تصريحاته، مستندًا إلى تقرير نقلته القناة 12 العبرية في مارس/آذار 2014 عن امتلاك "إسرائيل" "أكبر بنك بشري في العالم".

“ "إسرائيل" تمتلك أكبر بنك للجلود البشرية في العالم.

برأيكم من أين لها ذلك؟

"إسرائيل" لديها جلود بشرية أكثر من الصين والهند! إنها تسلخ جلود إخواني وأخواتي في فلسطين، وهذا هو مصدر الجلود التي تمتلكها".



خالد توراني

المدير التنفيذي لمنظمة CAIR بولاية أوهايو

وأضاف "برأيكم، من أين حصلوا على كل هذا الجلد؟ لديهم جلد بشري أكثر مما لدى الصين والهند".

وتابع "إنهم حرفيًّا يسلخون جلود جثامين إخوتي وأخواتي في فلسطين، وهذا مصدرهم للجلد البشري. وإن وصفتهم بالنازيين، سيعاقبني قانونكم".

وقد حقَّق التصريح انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعادت العديد من التغريدات نشره، معبرة عن دعم للطرعاني في تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين، ما أثار جدلًا واسعًا حول مشروع القانون الأمريكي وتأثيراته المحتملة على حرية التعبير.

وفي وقت سابق، ​​​​​​طالب مدير عام وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش بتشكيل لجنة أممية مستقلة للتحقيق في ملابسات التنكيل بالشهداء وجثامينهم، عقب استلامهم من الجانب "الإسرائيلي".

وقال البرش في تصريحات صحفية سابقة "فجعنا بحالة جثامين الشهداء الذين تعرضوا لتعذيب شديد وبعضهم مقيدون بالأغلال"، مشيرًا إلى أنَّ التشريح أظهر أن بعض الشهداء أعدموا من مسافة قريبة وآخرون تركوا ينزفون حتى الموت.

وذكر، أنَّ الاحتلال "الإسرائيلي" نهب أعضاء من أجساد الشهداء مثل القرنية والكلية والكبد، فيما أوضح أنَّ كلاب قوات الاحتلال نهشت أجساد الكثير من جثامين الشهداء التي انتشلت من الأنقاض.

ووفقًا لعدة تقاير سابقة، فإن "إسرائيل" تمتلك أكبر بنك جلود في العالم، وهو منشأة طبية تخزن الجلود البشرية لاستعمالها لاحقاً، وجرى تشييد هذا البنك عام 1986 بإشراف قطاع الطب العسكري التابع لجيش الاحتلال، الذي يقدم خدماته على مستوى دولي، وبخاصة طلبات الدول الغربية.

يختلف هذا البنك "الإسرائيلي" عن باقي البنوك حول العالم بأن مخزونه من هذه الأعضاء الحيوية لا يأتي من متبرعين طوعيين فقط، بل سُجلت عمليات سرقة جلود من جثث شهداء فلسطينيين، وهم الذين تُسرَق أعضاؤهم أيضاً.

وهناك أدلة دامغة على متاجرة "الإسرائيليين" بهذه الأعضاء المسروقة، إذ يعد الكيان أكبر سوق للأعضاء في الشرق الأوسط. عام 1999، شاركت شيبر-هيوز في تأسيس منظمة “مراقبة الأعضاء” (Organs Watch)، وهي منظمة تراقب تجارة وتهريب الأعضاء وتفضح الانتهاكات الكامنة في كليهما. وفي غضون عام، قادتها أبحاثها حول هذه الانتهاكات إلى "إسرائيل".

وأثناء إدلائها بشهادتها في جلسة استماع للجنة فرعية في الكونغرس الأمريكي عام 2001. وقالت شيبر-هيوز إن جماعات حقوق الإنسان في الضفة الغربية اشتكت لها من قيام أخصائيي علم الأمراض "الإسرائيليين" بسرقة الأنسجة والأعضاء من جثث الشهداء الفلسطينيين.

وفي فيلم وثائقي عن قضية "سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين" عام 2009، ثمة اعترافات للمدير السابق لمعهد الطب الشرعي "الإسرائيلي" يهودا هيس يؤكد فيها سرقتهم أعضاء الشهداء في المعهد.

وقال هيس: "لقد أخذنا القرنيات والجلد وصمامات القلب والعظام (من جثث الشهداء الفلسطينيين).. كل ما جرى القيام به كان غير رسمي إلى حد كبير.. ولم يُطلب إذنًا من الأُسر".

وفي تقارير سابقة، كشفت الباحثة الأنثروبولوجية مئيره فايس إنّها شاهدت أثناء وجودها في المعهد "كيف يأخذون أعضاء من جسد الفلسطينيين. وفي المقابل، يتركون جثث الجنود سليمة".

وأضافت الباحثة: "إنهم يأخذون القرنيات والجلد وصمامات القلب بشكل يجعل غياب تلك الأعضاء لا يلاحظه غير المتخصصين، إذ يعوضون القرنيات بأجسام بلاستيكية وينزعون الجلد من الخلف كي لا تراه الأسرة (أسرة الشهيد).

إضافة إلى ذلك، يجري استخدام جثث الشهداء في كليات الطب في الجامعات الإسرائيلية لأغراض بحثية". وقالت فايس: "في الانتفاضة الأولى، سمح الجيش فعلياً للمعهد باستخراج أعضاء من الفلسطينيين بموجب إجراء عسكري يتطلب تشريح جثة الأسرى الفلسطينيين. ورافق إجراء التشريح إزالة الأعضاء التي يستخدمها بنك الجلد الإسرائيلي الذي أنشئ عام 1985 لعلاج الحروق التي يصاب بها الجنود الإسرائيليون".

وفي عام 2009 ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي القبض على مستوطن إسرائيلي يدعى ليفي إسحاق روزنباوم، اتضح بعد التحقيق معه أنه يؤدي دور السمسار في عمليات بيع الأعضاء في الولايات المتحدة لمصلحة خلية إجرامية يديرها حاخامات وسياسيون وموظفون حكوميون في الكيان الاسرائيلي، ويرجح الصحافي دونالد بوستروم، في تحقيقه المذكور، ارتباط هذه الشبكة بعمليات سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين.

وفي نوفمبر 2023، دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز قوات الاحتلال "الإسرائيلي" جثث شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال القطاع، وأخرى من محيط ممر النزوح إلى وسط وجنوب القطاع الذي خصصه على طريق صلاح الدين الرئيسي، خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وذكر الأورومتوسطي أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرى إقامتها في إحدى ساحات مستشفى الشفاء واستخراج جثث الشهداء منها واحتجازها.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى سرقة أعضاء من جثث الشهداء، التي فحصها أطباء في غزة، فلاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

المصدر / فلسطين أون لاين