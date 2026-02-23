الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار بغزَّة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر قصف مدفعي، وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وشنَّت طائرات الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وواصل الاحتلال قصفه المدفعي لمناطق شرق مدينة غزة، وتجدد القصف المدفعي وإطلاق النار على الأحياء الشمالية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وكما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل مكثف تجاه الأحياء الجنوبية لمدينة خانيونس

ومن جهته، أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن حديث رئيس حكومة الاحتلال عن تشكيل محور جديد يضم دولًا عربية يمثل استهتارًا فاضحًا بالدول العربية الوازنة في المنطقة، وتهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية.

وقال قاسم، إن "هذا الطرح يعكس عقلية الهيمنة ومحاولة فرض قيادة إقليمية بالقوة، رغم أن هذا الكيان غريب عن المنطقة وتاريخها وهويتها"، مشيرًا إلى أن ما يجري هو محاولة لإعادة تشكيل محاور المنطقة بما يخدم مصالح الاحتلال فقط، وليس مصالح شعوبها.



المصدر / فلسطين أون لاين