إصابة شاب برصاص الاحتلال في البيرة

23 فبراير 2026 . الساعة 08:10 بتوقيت القدس
جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه المواطنين في الضفة الغربية (أرشيفية)

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أمس الأحد، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري وحي سطح مرحبا بمدينة البيرة، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها في رام الله تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس خلال اقتحام سطح مرحبا، ونقلته إلى المستشفى للعلاج.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت حي سطح مرحبا ومخيم الأمعري في مدينة البيرة، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الشاب، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

