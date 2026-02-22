فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأورومتوسطي: مخطط لفرض "المحافظ الرقمية" وسحب السيولة من غزة

تقارير إسرائيلية: “الإرهاب اليهودي” يتصاعد في الضفة الغربية

في سابقة خطيرة: مستوطنون يقتحمون جناح أسرى النخبة في سجن "نيتسان" الإسرائيلي

"صوتك يفضح أسرارك".. تحذيرات من استغلال الذكاء الاصطناعي لنبرة الإنسان في التلاعب والابتزاز

رسمياً.. واتساب تسمح بمشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد في المجموعات

حين تصبح الكهرباء رفاهية… حياة سكان غزة تحت حكم المولدات

بحارة "فورد" يهددون بالاستقالة.. مهمات مطولة وأعطال الصرف الصحي تضاعف الضغوط

استشهاد مواطنة بنيران الاحتلال في غزة وسط تواصل الغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل

رمضان في خيمة النزوح… عائلة حلاوة على مائدة يغيب عنها المعيل

سموترتش يثني على السفير الأمريكي بعد دعمه لاحتلال الأراضي العربية

الأورومتوسطي: مخطط لفرض "المحافظ الرقمية" وسحب السيولة من غزة

22 فبراير 2026 . الساعة 14:55 بتوقيت القدس
...
أزمة السيولة في غزة تدخل مرحلة خطيرة وسط مساعٍ لفرض رقابة مالية رقمية (أرشيف)

 حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الأحد، من مخططات إسرائيلية أمريكية لسحب السيولة النقدية من قطاع غزة، وفرض التعامل بالمحافظ الرقمية فقط، كأداة للتحكم والسيطرة.

وقال المرصد، في بيان صحفي، إن تلك المخططات تسعى لإعادة تشكيل غزة كحيّز منزوع السيادة المالية، وتحويل الوصول إلى المال والمعاملات الأساسية؛ من حق أصيل إلى امتياز قابل للسحب، وترهن مقومات الحياة لقرارات أمنية.

وشدد على أن أي بنية رقمية تُفرض تحت الاحتلال، ستتحول إلى أداة تحكم وإخضاع جماعي وابتزاز ضد الفلسطينيين، وبخاصة الصحافيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبر أن حصر تطوير خدمات الإنترنت المتقدمة في مناطق محددة مثل ما يسمى "رفح الجديدة"، يعزز المخاوف بشأن استخدام التكنولوجيا كوسيلة ضغط، لإعادة تشكيل التوزيع السكاني.

وحث المرصد الحقوقي على ضرورة رفض أي ربط للخدمات المالية أو المساعدات الإنسانية بأي ترتيبات تحقق "بيومتري" أو تصنيفات أمنية أو اشتراطات سياسية.

وأضاف أنه لا ينبغي فرض أي ترتيبات مالية أو رقمية على الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومن دون سيادة فلسطينية فعلية وتمثيل مدني مستقل وآليات رقابة وطعن ملزمة.

وختم "الأورومتوسطي" بيانه بالتأكيد أن أي منظومة رقمية يجب أن تخضع لتدقيق مستقل منتظم في الخصوصية والأمن السيبراني، والأثر على حقوق الإنسان.

وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأورومتوسطي #السيولة النقدية #المحافظ الرقمية\ #المحافظ الرقمية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة