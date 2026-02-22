فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسمياً.. واتساب تسمح بمشاركة سجل المحادثات مع الأعضاء الجدد في المجموعات

حين تصبح الكهرباء رفاهية… حياة سكان غزة تحت حكم المولدات

بحارة "فورد" يهددون بالاستقالة.. مهمات مطولة وأعطال الصرف الصحي تضاعف الضغوط

استشهاد مواطنة بنيران الاحتلال في غزة وسط تواصل الغارات والقصف المدفعي ونسف المنازل

رمضان في خيمة النزوح… عائلة حلاوة على مائدة يغيب عنها المعيل

سموترتش يثني على السفير الأمريكي بعد دعمه لاحتلال الأراضي العربية

نتنياهو يلغي بحث قانون يتعلق بحائط البراق قبيل خطابه بمؤتمر "إيباك"

دار الإفتاء تحدد مقدار صدقة الفطر للعام الجاري

جيمي ويلز: "غروكيبيديا" مجرد محاكاة كرتونية وذكاءها الاصطناعي معرض للخطأ

خامنئي يفوض لاريجاني بإدارة البلاد ويقر خطة "النواب الأربعة"

سموترتش يثني على السفير الأمريكي بعد دعمه لاحتلال الأراضي العربية

22 فبراير 2026 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
...
وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموترتش

نشر وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، تغريدة أعرب فيها عن تقديره وحبه للسفير الأمريكي مايك هكابي لدى "تل أبيب"، وذلك بعد تصريح الأخير الذي دعم ما أسماه "حق إسرائيل" في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العربية.

جاهززز9.jpg
تغريدة سموترتش على تويتر

وضمن التغريدة كتب المتطرف سموترتش "أنا أحب هكابي"، مذيلا المنشور بعلمي "إسرائيل" وأمريكا جوار بعضهما.

وجاء تصريح السفير الأمريكي خلال لقاء إعلامي، حيث أكد دعم الولايات المتحدة لما وصفه بحق "إسرائيل" في توسيع سيطرتها على أراضٍ من دول الجوار العربي، وهو ما أثار استياء واسعًا على المستوى الفلسطيني والعربي، باعتباره إقرارًا بمواقف تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحدود والسيادة العربية.

كما وجاء في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية ضغوطاً متزايدة من الاستيطان وسياسات التوسع، ما أثار رفضاً واسعاً واستنكاراً عربياً ودولياً لمثل هذه المواقف التي تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بسيادة الدول العربية على أراضيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#السفير الأمريكي #سموترتش #وزير مالية حكومة الاحتلال #هكابي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة