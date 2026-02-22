سموترتش يثني على السفير الأمريكي بعد دعمه لاحتلال الأراضي العربية

نشر وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، تغريدة أعرب فيها عن تقديره وحبه للسفير الأمريكي مايك هكابي لدى "تل أبيب"، وذلك بعد تصريح الأخير الذي دعم ما أسماه "حق إسرائيل" في الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العربية.



تغريدة سموترتش على تويتر

وضمن التغريدة كتب المتطرف سموترتش "أنا أحب هكابي"، مذيلا المنشور بعلمي "إسرائيل" وأمريكا جوار بعضهما.

وجاء تصريح السفير الأمريكي خلال لقاء إعلامي، حيث أكد دعم الولايات المتحدة لما وصفه بحق "إسرائيل" في توسيع سيطرتها على أراضٍ من دول الجوار العربي، وهو ما أثار استياء واسعًا على المستوى الفلسطيني والعربي، باعتباره إقرارًا بمواقف تتناقض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالحدود والسيادة العربية.

كما وجاء في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية ضغوطاً متزايدة من الاستيطان وسياسات التوسع، ما أثار رفضاً واسعاً واستنكاراً عربياً ودولياً لمثل هذه المواقف التي تتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بسيادة الدول العربية على أراضيها.

المصدر / فلسطين أون لاين