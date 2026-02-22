جيمي ويلز: "غروكيبيديا" مجرد محاكاة كرتونية وذكاءها الاصطناعي معرض للخطأ

اعتبر مؤسس موسوعة "ويكيبيديا" الحرة، جيمي ويلز، أن موسوعة "غروكيبيديا" التي أطلقها الملياردير إيلون ماسك لا تشكل منافسة حقيقية لمشروعه، بسبب كثرة الأخطاء التي تنتجها أدوات الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير وكالة بلومبيرغ.

وفي مقابلة على هامش قمة الذكاء الاصطناعي في الهند، قال ويلز: "أزور ويكيبيديا لأنها تحتوي على معلومات موثوقة ومدققة من البشر". وأكد أن فريق إدارة الموسوعة لا ينوي أبدًا السماح للذكاء الاصطناعي بكتابة المحتوى، نظرًا لما ينتجه من معلومات خاطئة أو "هلوسات" محتملة.

ووصف ويلز "غروكيبيديا" بأنها محاكاة كرتونية لما تقدمه ويكيبيديا، مشيرًا إلى أن المعلومات فيها تُنتج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي عبر أداة "غروك" التابعة لشركة xAI. وأضاف أن المشكلة الأكبر هي قدرة هذه الأدوات على إنتاج محتوى خاطئ تمامًا أو معلومات غير دقيقة.

يُذكر أن ماسك أطلق "غروكيبيديا" في أكتوبر 2025 بهدف منافسة ويكيبيديا، لكن عدة صفحات فيها كانت منسوخة أو متأثرة بالمحتوى الأصلي للموسوعة الحرة، بحسب تقرير ذا فيرج. كما أشارت دراسة لـOpenAI العام الماضي إلى أن نحو 79% من أدوات الذكاء الاصطناعي معرضة للهلوسة، بغض النظر عن مستوى تطورها.

