الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، شملت اقتحام المنازل وتفتيشها والتنكيل بسكانها، إضافة إلى إخضاعهم لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات. وتركزت الحملة بشكل خاص في قلقيلية ومخيم العروب بالخليل.

وأفاد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عزون شرق قلقيلية واعتقلت ثلاثة أشقاء، بينهم الطفلان يحيى ويعقوب أحمد سليم، وشقيقهما رشاد، كما احتجزت والدهم واعتدت عليه بالضرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في قلقيلية عددا من الشبان، بينهم عبود نوفل، مازن أبو الشيخ، عمرو هلال، الأسير المحرر أدهم عوينات، وأمير خضر، بعد اقتحام منازلهم في المدينة.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت القوات الشبان إيهم فؤاد أبو طاقية، يامن أبو غازي، وعلي عادل جوابرة، بينما تم توقيف الشابين أحمد يوسف قنازع وهادي راني الجبير أثناء مرورهما عند حاجز مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، واحتجزت عشرات الشبان في مقهى بالبلدة وأصحاب المحلات القريبة من منطقة "القوسات" للتحقيق قبل إطلاق سراح البعض منهم.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات اعتدت بالضرب على عدد من الشبان، وتوقفت مركبة واعتدي على صاحبها، وسط حالة توتر مستمرة في البلدة.

كما داهم الجيش مدينة طوباس وأطلق قنابل الغاز تجاه منازل الفلسطينيين، واقتحم بلدات عرابة ودير ضعيف في جنين ومدينة يطا بالخليل، ومخيم عقبة جبر في أريحا، فيما سيرت دوريات عسكرية في شوارع هذه المناطق.

وتشهد أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات ليلية متكررة من قبل جيش الاحتلال، تتضمن تفتيش المنازل والاعتداء على السكان وسلب الأموال، بالإضافة إلى اعتقالات يومية لشبان وأسرى محررين.

المصدر / فلسطين أون لاين