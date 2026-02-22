حماس: تصريحات هاكابي تكشف جوهر العقلية الاستعمارية للمشروع الصهيوني

قالت حركة المقاومة الإسلامية حركة حماس إنّ تصريحات السفير الأميركي لدى الاحتلال الإسرائيلي مايك هاكابي، التي عبّر فيها عن دعمه "أوهام التوسع الصهيوني" والسيطرة على المنطقة بذرائع توراتية، تمثل "انحيازاً أميركياً فاضحاً لمشاريع الهيمنة والضم"، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الحركة، في بيان مساء اليوم السبت، أنّ هذه التصريحات تكشف "جوهر العقلية الاستعمارية التي قام عليها المشروع الصهيوني"، وتستخفّ بسيادة دول المنطقة وحقوق شعوبها.

وحذرت حماس من أن الترويج لاحتلال أراضٍ تمتد "من النيل إلى الفرات" يشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والإسلامي، ويؤكد أنّ المشروع الصهيوني "لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يطال جغرافية المنطقة وهويتها واستقرارها.

وأكدت أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل تمسّكه بحقوقه الوطنية الثابتة، وفي مقدمتها حقه في أرضه ومقدساته وتقرير مصيره، مشددة على أنّ هذه التصريحات «لن تمنح الاحتلال أي شرعية"، ولن تغيّر من "الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد بطلان الاحتلال وزواله".

ودعت حماس قادة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف "حازمة تتجاوز حدود الإدانة"، والعمل على عزل الاحتلال ومواجهة مخططاته، كما طالبت المجتمع الدولي بإدانة هذا الخطاب المتطرف والتحرّك الجاد لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وفي مقابلة أجراها مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، نشرت منصة “شبكة تاكر كارلسون” مقتطفات منها، يوم الجمعة، قال هاكابي إنه لا يرى بأسا في استيلاء "إسرائيل" على منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

وتتوافق تصريحات هاكابي، مع المساعي التوسعية التي أعلن عنها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في 12 أغسطس/ آب 2025، خلال مقابلة مع قناة “i24” العبرية، وقال فيها إنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى"، وذلك ردا على سؤال عن شعوره بأنه "في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي".

وتشمل هذه الرؤية، وفق المزاعم الإسرائيلية، الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية، من الفرات إلى النيل، ما أثار موجة استنكار واسعة النطاق.

المصدر / فلسطين أون لاين