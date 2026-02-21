إيران تختبر صاروخا للدفاع الجوي في مضيق هرمز

اختبرت القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، للمرة الأولى، صاروخ الدفاع الجوي "صياد 3-جي"، وذلك في إطار مناورات "التحكم الذكي" بمضيق هرمز.

وبحسب مراسل الأناضول، نشر الحرس الثوري، السبت، مشاهد لإطلاق النسخة البحرية من منظومة الدفاع الجوي البرية "صياد 3"، والتي تحمل اسم "صياد 3-جي"، من على متن السفينة "شهيد صياد شيرازي".

وصاروخ "صياد 3-جي" يتمتع بخاصية الإطلاق العمودي ويبلغ مداه 150 كيلومترا، وتقول السلطات الإيرانية إنه يتيح تشكيل مظلة دفاع جوي إقليمية للسفن العسكرية من فئة "شهيد سليماني".

وكانت إيران اختبرت أول صاروخ دفاع جوي بعيد المدى من طراز "صياد 3" (النسخة البرية) في 28 ديسمبر/كانون الأول 2016.

ويبلغ مدى هذا الصاروخ 120 كيلومترا، ويصل طوله إلى 6 أمتار، ويزن 900 كيلوغرام.

وانطلقت مناورات "التحكم الذكي" بمضيق هرمز في 16 فبراير/شباط الجاري واستمرت ثلاثة أيام.

