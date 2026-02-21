إصابة 3 مواطنين في الضفة ومستوطنون يحرقون أراض زراعية في "أبو فلاح"

اصيب ثلاثة مواطنين، يوم السبت، في هجمات شنها مستوطنون تحت حماية قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، وسط اقتحامات وحرق لأراضي الزراعية.

وأصيب مواطنان في هجوم للمستوطنين على قرية المغير، شمال مدينة رام الله، فيما أحرق مستعمرون آخرون غرفة زراعية في قرية أبو فلاح المجاورة.

وأفاد الناشط في المغير محمد أبو عليا، بأن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي عقب هجومهم على أراضي المواطنين ما أدى لإصابة شاب وطفل في منطقة الصدر وأخرى في القدم، فيما اقتحم جيش الاحتلال القرية لتأمين هجوم المستوطنين.

وأضاف أن مستوطنين هاجموا قرية أبو فلاح المجاورة، واحرقوا "عزبة" غرفة زراعية تعود للمواطن موسى أبو كرش.

وفي نابلس، استهدفت قوات الاحتلال، إحدى المركبات بالرصاص وحطمت زجاجها، كما أصيب طفل برصاص الاحتلال الحي، خلال التصدي لهجوم مستوطنين في بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي لطفل (14 عاماً) أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك.

وأوضحت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت حي الضباط في بلدة بيت فوريك، وتصدى لها الأهالي، وسط حماية جنود الاحتلال وإطلاق كثيف للرصاص.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن محمد الشولي، عقب استهداف مركبته وإطلاق النار عليها، وتحطيم نوافذها.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات بلعا وعنبتا شرق طولكرم، ودير الغصون شمالها، بعدد من الآليات العسكرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال جابت الشوارع الرئيسية في البلدات المستهدفة، ونصبت حواجز طيارة، ما أدى إلى إعاقة حركة تنقل المركبات والمواطنين.

وأضافت المصادر، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي في محيط الاقتحام، بالتزامن مع تسيير لطيران التصوير في أجواء المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين