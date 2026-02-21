فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المنظمات الأهلية" بغزة: الاحتلال يوسِّع مساحة الخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية

ناسا تحدد 6 مارس أقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر

منظمة إسرائيلية: سموتريتش أقرّ بأن مخطط التهجير في غزة يعود لما قبل 7 أكتوبر

الكونغرس يعتزم التصويت على منع ترمب من مهاجمة إيران دون تفويض

الاحتلال يُمدّد اعتقال الصحفية نسرين سالم العبد

سفير أمريكي: من النيل إلى الفرات “حق توراتي” لـ"إسرائيل"

آخر التطورات.. خروقاتٌ إسرائيلية متواصلة لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

طقس فلسطين: صافٍ إلى غائمٍ جزئيًا

أب لطفلين على سرير الانتكاسة.. "قديح" رهين إغلاق المعابر

منتفعو الشؤون في غزة يناشدون صرف مستحقاتهم لتغطية احتياجات رمضان

ناسا تحدد 6 مارس أقرب موعد لإرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر

21 فبراير 2026 . الساعة 09:32 بتوقيت القدس
...
صاروخ على المنصة للانطلاق للفضاء

أعربت الوكالة الأميركية للطيران والفضاء (ناسا) عن تفاؤل جديد، الجمعة، بعد أن كشف اختبار أرضي ثانٍ لمهمتها المتمثلة في إرسال طاقم حول القمر في أقرب وقت ممكن الشهر المقبل، تقدماً كبيراً بعد مشاكل تقنية سابقة.

وقال جاريد تايلور إسحاقمان مدير «ناسا» في منشور على منصة «إكس» إن البروفة الثانية لما تسمى الاختبار الرطب - وهي محاكاة كاملة للعد التنازلي للإطلاق دون الإقلاع - مثلت «خطوة كبيرة نحو عودة أميركا إلى البيئة القمرية».

وقالت لوري جليز، المديرة في «ناسا»، إن إصلاح المشكلات التي تمت مواجهتها في أثناء الاختبارات السابقة أثبتت فاعليتها.

وأضافت أن جميع الإجراءات اكتملت تقريباً كما هو مخطط وفي الإطار الزمني المتوقع، رغم أن بعض المشكلات لا تزال بحاجة إلى المعالجة، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت «ناسا» إلى أن أقرب موعد إطلاق ممكن الآن هو 6 مارس (آذار) المقبل.

ومن المتوقع أن يخضع الطاقم للحجر الصحي، اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن ترسل مهمة «أرتميس 2» رواد فضاء إلى محيط القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن.

المصدر / وكالات
#القمر #ناسا #رواد فضاء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة