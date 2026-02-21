آخر التطورات.. شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال لاتِّفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أعلنت مصادر طبية، استشهاد المواطن ماجد أبو معروف إثر قصف مسيرة الاحتلال في بلوك 2 بمعسكر جباليا، شمال قطاع غزة.

وأصيبت المواطنة سعاد الحداد (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب كنيسة دير اللاتين شرقي مدينة غزة، فيما أصيب 3 مواطنين برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية باطلاق آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع وشمالي مدينة غزة، فيما قصفت المدفعية حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية ثانية شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق زوارق الاحتلال النار بكثافة في بحر مدينة خان يونس.

وأطلق طيران الاحتلال المسير "كواد كابتر" النار شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 612 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 1,640، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزراة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية 72,070 شهيدًا و 171,738 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين