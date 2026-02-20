مستوطنون يحرقون ممتلكات لمواطنين بين رمون ودير دبوان شرق رام الله

متابعة/ فلسطين أون لاين

أحرق مستوطنون مساكن وبيوتا متنقلة، مساء اليوم الجمعة، في تجمع بدوي بين بلدتي رمون ودير دبوان، شرق رام الله.

وأفاد أحد سكان التجمع، بأن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع وقاموا بإضرام النيران بـ 8 بيوت متنقلة كانت تسكن فيها عائلات من التجمع الواقع إلى الشرق من بلدة رمون، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وتشريد الأسر التي كانت تقطنها.

وأضاف أن الاعتداءات على التجمع زادت وتيرتها خلال الشهر الماضي، وكان أخطرها قبل يومين حين شن المستوطنين هجوماً أدى لإصابة خمسة مواطنين، فضلاً عن سرقة عشرات المواشي والنقود والذهب.

المصدر / وكالات