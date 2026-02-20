فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد ومصاب في غاراتٌ جوية وقصف مدفعي.. الاحتلال يُواصل خروقاته بغزَّة

100 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال

حماس: قصف "عين الحلوة" يعكس إصرار الاحتلال على توسيع العدوان

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

شراكة "تاريخية" بين فيفا ومجلس السلام لإعمار غزة عبر كرة القدم

3 شهداء في غارة إسرائيلية على مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

ترامب: أدرس توجيه ضربة محدودة لإيران

قاسم: الاحتلال يمضي في تطبيق أجندته لمواصلة حرب الإبادة

الرياض ترغب في استبدال مسار كابل الألياف الضوئية من (إسرائيل) إلى سوريا

"الحارس" تنفي شائعة اختطاف مسؤول حكومي في غزة

مستوطنون يحرقون ممتلكات لمواطنين بين رمون ودير دبوان شرق رام الله

20 فبراير 2026 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
...
صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين

 أحرق مستوطنون مساكن وبيوتا متنقلة، مساء اليوم الجمعة، في تجمع بدوي بين بلدتي رمون ودير دبوان، شرق رام الله.

وأفاد أحد سكان التجمع، بأن عددا من المستوطنين هاجموا التجمع وقاموا بإضرام النيران بـ 8 بيوت متنقلة كانت تسكن فيها عائلات من التجمع الواقع إلى الشرق من بلدة رمون، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، وتشريد الأسر التي كانت تقطنها.

وأضاف أن الاعتداءات على التجمع زادت وتيرتها خلال الشهر الماضي، وكان أخطرها قبل يومين حين شن المستوطنين هجوماً أدى لإصابة خمسة مواطنين، فضلاً عن سرقة عشرات المواشي والنقود والذهب.

المصدر / وكالات
#الضفة #الاستيطان #شرق رام الله

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة