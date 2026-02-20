الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

تتواصل حملات الاعتقال اليومية في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع شهر رمضان، وسط تصعيد مستمر يستهدف الشبان والطلبة في مختلف المحافظات، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاقتحامات في محافظات جنين وطولكرم وسلفيت.

ففي محافظة جنين: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت: شادي طلال زكارنه، كامل أبو زيد، معتصم المفيد، إبراهيم المفيد، محمد عماد، كما اعتقلت نايف مصباح أبو سيفين من بلدة اليامون غرب جنين.

وفي محافظة طولكرم: اعتقلت قوات الاحتلال مهتدي عتيلي من بلدة عتيل شمال طولكرم، واعتقلت كذلك مجاهد السليم وأيهاب آسيا ومحمد دقة والصحفي همام عتيلي من البلدة ذاتها، كما اعتقلت الطالب في الثانوية العامة وديع ماهر قشوع عقب مداهمة منزله في بلدة علار شمال المدينة،

وفي السياق ذاته، سلّم الشاب محمد أبو قمر من مدينة طولكرم نفسه على حاجز جبارة، بعد تعرض عائلته لضغوط وتهديدات متواصلة.

أما في محافظة سلفيت: اعتقلت قوات الاحتلال ربيع فراس سليمان من قرية مردة قضاء سلفيت.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى