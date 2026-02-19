لماذا يعيد المستخدمون بيع آيفون 17 برو ماكس بكثافة؟

شهدت أسواق إعادة البيع خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد أجهزة آيفون 17 برو ماكس المعروضة بحالة ممتازة أو جيدة جدًا، ما أثار تساؤلات حول أداء الهاتف الرائد من "أبل".

إلا أن تقريرًا حديثًا من منصة SellCell يشير إلى أن الظاهرة لا تعكس فشلًا تجاريًا، بل تعكس مفارقة غير متوقعة: الهاتف يحافظ على قيمته بشكل قوي جدًا، ما يشجع مالكيه على بيعه مبكرًا لتحقيق أعلى عائد ممكن.

الهاتف يحتفظ بقيمته

رغم زيادة المعروض في أسواق إعادة البيع، يظل الهاتف ناجحًا، إذ حل في المرتبة الرابعة عالميًا من حيث المبيعات العام الماضي. وتظهر البيانات أن آيفون 17 برو ماكس فقد نحو 25.4% فقط من قيمته بعد 145 يومًا من إطلاقه، مقارنة بخسارة 32.5% لهاتف آيفون 16 برو ماكس خلال نفس الفترة.

هذا الاحتفاظ بالقيمة يفسر تصدر الهاتف قائمة أكثر الهواتف تداولًا في برامج الاستبدال، متقدمًا على آيفون 15 برو ماكس وآيفون 14 برو ماكس، وزادت حصته من إجمالي عمليات الاستبدال من 5.1% في نوفمبر 2025 إلى 11.5% حاليًا.

إلى أين يتجه المستخدمون؟

لم تحدد التقارير الوجهة النهائية للمستخدمين بعد بيع أجهزتهم، لكن الاحتمال الأكبر أنهم ينتقلون إلى نسخ أقل سعرًا مثل آيفون 17 برو أو النسخة القياسية من آيفون 17، أو حتى العودة إلى الجيل السابق.

وعلى الرغم من وجود احتمالية للتحول إلى أجهزة أندرويد، تشير البيانات إلى أن 19 من أصل 20 جهازًا الأكثر تداولًا في برامج الاستبدال تحمل شعار "أبل"، مع وجود استثناء وحيد لجهاز Samsung Galaxy S25 Ultra. كما لا تزال أجهزة أقدم مثل آيفون 13 وآيفون 11 وiPhone XR تحافظ على جاذبيتها في سوق المستعمل، ما يعكس قوة العلامة التجارية واستمرارية قيمتها.

تأثير الظاهرة على آيفون 18

قد لا تتأثر مبيعات آيفون 17 على المدى القصير، لكن استمرار ظاهرة إعادة البيع السريع قد يضع ضغطًا على آبل قبل إطلاق آيفون 18 برو ماكس. ويرى مراقبون أن التشابه الكبير بين آيفون 17 برو ماكس وسابقه ساهم في تسريع قرارات البيع، ما يعني أن أي ترقية نوعية في الجيل القادم، دون رفع الأسعار، قد تعيد التوازن للسوق.

الظاهرة تعكس معادلة معاكسة: قيمة مرتفعة تدفع المستخدمين للتخلي عن الهاتف مبكرًا لتحقيق مكاسب، وليست علامة على ضعف الطلب. ومن المتوقع أن تعيد هذه الديناميكية تشكيل سوق الهواتف الرائدة في السنوات المقبلة.

