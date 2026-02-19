مستوطنون يعتدون على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة

اعتدت مجموعة من المستوطنين على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة شمال القدس، وخطت شعارات عنصرية وتحريضية على جدران الكنيسة وبعض المركبات المتوقفة بالقرب منها.

وتضمنت الشعارات عبارات مثل: "الانتقام" و"المنقذ اليهودي" و"الانتقام.. دافيد ملك إسرائيل"، ما أثار استنكارًا واسعًا بين السكان الفلسطينيين. وأسفر الاعتداء عن أضرار مادية في المبنى وبعض المركبات، وفقًا لمصادر محلية.



شعارات عنصرية خطها المستوطنون على المركبات (وكالات)

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الحوادث التي تستهدف الممتلكات الدينية في مناطق مختلفة من القدس المحتلة، ما يثير قلق الفلسطينيين من تكرار الاعتداءات العنصرية ضد أماكن العبادة.

المصدر / فلسطين أون لاين