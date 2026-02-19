فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

دراسة تحذر: سموم فطرية في "حليب اللوز" تهدد صحة الأطفال

مستوطنون يعتدون على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة

الصحة بغزة: 611 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

ثورة في الكشف المبكر عن السرطان.. اختبار دم واحد يكشف عشرات الأورام قبل ظهور الأعراض

نادي الأسير: الأسيرة المريضة فداء عساف تواجه انتهاكات متعددة داخل سجون الاحتلال

دراسة: غزة فقدت 4% من سكانها في 16 شهراً من الإبادة وحصيلة الشهداء تتجاوز 75 ألفاً

خروقاتٌ متواصلة.. شهيد برصاص الاحتلال شرقي خانيونس

نصائح لتجنب مشاكل عسر الهضم والخمول بعد الإفطار في رمضان

الدولار ينتعش عالمياً بدفع من محضر "الفيدرالي" والتوترات العسكرية في المنطقة

"سناب" تطلق اشتراكات صناع المحتوى لتعزيز الدخل المباشر

الصحة بغزة: 611 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

19 فبراير 2026 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
...
أهالي يؤدون صلاة الجنازة على أبنائهم الشهداء في غزة

أصدرت وزارة الصحة يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين جدد و 4 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1630 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية 72,069 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 171,728 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة