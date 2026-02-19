الصحة بغزة: 611 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النَّار

أصدرت وزارة الصحة يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إن شهيدين جدد و 4 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 611 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 1630 إصابة، بينما بلغ عدد حالات الانتشال 726 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية 72,069 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 171,728 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين