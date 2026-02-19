شهيد برصاص المستوطنين في قرية مخماس

أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام (19 عامًا) متأثرًا بإصابته خلال هجوم مستوطنين، على قرية مخماس شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر صحفية، الأربعاء: إن خمسة مواطنين أصيبوا، ثلاثة منهم بالرصاص الحي، بينهم الشاب أبو صيام الذي وصفت حالته بالخطيرة، في هجوم للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية مخماس، تخلله سرقة المستوطنين لعشرات رؤوس الأغنام.

وأبو صيام هو الشهيد الأول لهذا العام برصاص المستوطنين، ليرتفع العدد منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 37 شهيدًا- وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان- في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات والتجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ومن جهته، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، أن ما يجري في مخماس وسائر المناطق المستهدفة يشكّل تصعيدًا خطيرًا في إرهاب المستوطنين المنظّم، ويعكس شراكة كاملة بين المستوطنين وقوات الاحتلال.

وشدد على أن هذه الجرائم لن تثني المواطنين عن التمسك بأرضهم، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وتتعرض قرية مخماس، وتجمع "خلة السدرة" البدوي القريب منها، لهجمات متكررة من المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، يتخللها الاعتداء على المواطنين وإطلاق الرصاص صوبهم، وتدمير وإحراق مساكن وحظائر ومركبات، وتخريب ألواح طاقة شمسية وكاميرات مراقبة والاستيلاء على عدد منها.

ويقع تجمع "خلّة السّدرة" على بُعد نحو 800 متر شمالي شرق قرية مخماس، تُقيم فيه 16 أسرة من عشيرتيّ الكعابنة والجهالين وتعدّ معاً 59 نفراً، نصفهم تقريبًا من الأطفال، يعتاشون على تربية المواشي.

