تأجيل "بلاي ستيشن 6" إلى 2029.. والذكاء الاصطناعي "المتهم الأول"

تدرس شركة "سوني" تأجيل طرح الجيل المقبل من أجهزة الألعاب "بلاي ستيشن 6" إلى عام 2029 على خلفية تفاقم أزمة الذواكر العشوائية، التي ستؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار المنصات فور طرحها، وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ" .

ويؤكد التقرير أن السبب الرئيسي لتفاقم الأزمة هو المتطلبات المتزايدة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والسباق لبناء المزيد من مراكز الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن شرائح الذكاء الاصطناعي من "إنفيديا" تستهلك المزيد من الطاقة مع كل جيل جديد يُطرح منها.

وتشير التوقعات إلى أن الأزمة الحالية ستتفاقم كثيرا في الأشهر المقبلة مع استعداد عمالقة الذكاء الاصطناعي للتوسع في بناء مراكز البيانات التابعة لهم، إذ تنوي "ألفابيت" و"أمازون" التوسع في بناء مراكز البيانات هذا العام.

وتكسر هذه الأزمة دورة طرح أجهزة "بلاي ستيشن" التي سارت عليها "سوني" منذ ظهور المنصة للمرة الأولى، إذ كانت تطرحها الشركة كل سبع سنوات، وهو الفارق بين الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من المنصة، وفق تقرير منفصل من مجلة "فوربس"الأمريكية.

ويشير التقرير إلى أن اللاعبين لا ينتظرون في الوقت الحالي طرح الجيل الجديد من أجهزة "بلاي ستيشن"، كون أجهزة "بلاي ستيشن 5" ما زالت قادرة على تقديم أداء متميز في مختلف المجالات، وهو ما يلغي الحاجة لطرح جيل جديد.

فضلا عن ارتفاع أسعار الجيل الحالي من أجهزة "بلاي ستيشن 5″، إذ ارتفع سعرها من 400 دولار إلى 500 دولار للنسخ الرقمية و750 دولارا للنسخ الاحترافية، وهو ما لم يحدث سابقا في قطاع منصات الألعاب المنزلية.

ومن جانبه، يتفق الصحفي جيسون شراير مع هذا الأمر حسب تصريحاته على منصة "إكس"، إذ يرى أن طرح أجهزة "بلاي ستيشن 6" في عام 2027 سيكون كارثيا بشكل كامل، مشيرا إلى أن الجانب المضيء لأزمة الذواكر هو تأجيل طرح "بلاي ستيشن 6".

في المقابل، كشف تقرير من موقع "تيك باور أب" التقني الأمريكي أن الجيل المقبل من أجهزة "إكس بوكس" سيصدر في عام 2027، حسب تصريحات سابقة من شركة "إيه إم دي" المسؤولة عن صناعة المعالجات الخاصة بالأجهزة.

المصدر / وكالات