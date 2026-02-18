فلسطين أون لاين

18 فبراير 2026 . الساعة 10:09 بتوقيت القدس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء، في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، عددًا من المواطنين خلال حملة اقتحامات ومداهمات طالت مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وتركزت بشكل أساسي في محافظتي نابلس والخليل، إضافة إلى اعتقال شاب في محافظة رام الله لم تُعرف هويته.

ففي محافظة نابلس: داهمت قوات الاحتلال بلدة قصره جنوب نابلس واعتقلت 11 مواطناً وهم: محمد عماد زهير أبو ريدة، محمد زهدي حسن، زيد سامر كنعان، سامر كنعان (أبو اليزيد)، عبد الرحمن سلامة، عمر راجح كنعان، عبيدة نزار حسن، بهاء محمود زين الدين، صبحي أحمد أبو ريدة، أمير عبد العظيم وادي، ينال عصام عبد الحميد عودة، كما اعتقلت ناصر عرايشي خلال اقتحام قرية تل جنوب غربي نابلس.

وفي محافظة الخليل: اعتقلت قوات الاحتلال: يمان هيثم القواسمه من حارة الشيخ، طاهر أبو مياله أبو علي من ضاحية الرامة، عواد الرجبي من منطقة بئر حرم الرامة، كما اعتقلت أنور حمدي الديك بعد مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية، ومحمد بسام العلامي خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمالي الخليل، واعتقلت علي أشرف خضيرات من مخيم الفوار.

أما في محافظة القدس: ففي بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب الأعور بعد مداهمة منزله في حي عين اللوزة وتخريب محتوياته.

وفي محافظة رام الله: اعتقلت قوات الاحتلال شاباً خلال اقتحام قرية يبرود شمال شرق رام الله، دون أن تُعرف هويته حتى اللحظة.

ومن جهته، قال مكتب إعلام الأسرى إن حملات الاقتحام والاعتقال اليومية تتواصل في مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس، في ظل تصعيد مستمر يتزامن مع شهر رمضان المبارك، ويترافق مع دهم المنازل وتخريب محتوياتها وترويع السكان.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
