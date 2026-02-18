طقس فلسطين: غائمٌ جزئيًا وباردٌ نسبيًا

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، يوم الأربعاء، غائماً جزئياً ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، دون تغير يُذكر على درجات الحرارة.

وأوضحت الأرصاد أن الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، فيما يكون البحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، لا سيما في المناطق الجبلية، مع فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الخميس، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، لا سيما الشمالية والوسطى. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ودافئاً، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / وكالات